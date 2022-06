Ivisionatici music Festival, le cantautrici siciliane Artemide e Paola Consagra tra i 16 finalisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La cantautrice palermitana Paola Consagra e Artemide tra i 16 artisti finalisti de Ivisionatici music festival, festival internazionale per artisti emergenti. Venerdì 8 luglio si esibiranno al Teatro degli Eroi di Roma nel corso dell'evento, organizzato indetto dall’associazione culturale IVISIONATICI, fondata dalla nota cantautrice Veronica Di Nocera, dal musicologo Emanuele di Franco e dala critica cinematografica Annachiara Monaco, con la collaborazione dell’organizzatrice di eventi Grazia Santangelo.

Presenta Riccardo Zianna. L'evento si potrà seguire in diretta streaming a partire dalle 19 sul canale YouTube e sulla pagina Instagram del festival. Si esibiranno sul palco del Teatro degli Eroi anche Alle (Marche), Elettrogruppogeno (Toscana), G-Nota (Lazio), Gaia Restifo (Campania), Guidobaldi (Lazio), Maria Di Domenico (Campania), Mazzoli (Marche), MEG (Piemonte), PolPastrello (Veneto), Rouge (Puglia), Sacchini (Lazio), Scafuri & Amato (Campania), Supertommi (Emilia-Romagna) e The Leaf (Puglia).

Oltre alle esibizioni dei finalisti, calcheranno il palco del teatro della Capitale il noto cantautore Federico Baroni, concorrente della 17esima edizione di Amici, e la cantautrice Veronica Di Nocera, vincitrice del premio Rai Tulipani di Seta Nera 2022. A giudicare le esibizioni sarà la giuria di qualità presieduta da: Renzo Di Falco (speaker di RDS), Giuliano Delli Paoli (giornalista del Corriere del Mezzogiorno), Giulia Turco (giornalista di Fanpage.it), Alessandra Vatta (speaker di Radio Zeta) e Giulia Massarelli (fondatrice dell’etichetta Lunatika Records).

Inoltre, durante la serata, verrà promossa una raccolta fondi a sostegno delle famiglie con persone nello spettro dell’autismo. Ai vincitori di ogni categoria (cantautori e interpreti) verrà data la possibilità di produrre un brano inedito, con annesso videoclip e promozione del singolo. Inoltre, a tutti i 16 finalisti verrà data la possibilità di produrre un brano inedito. Tra gli altri premi da assegnare sono previsti: un tour radiofonici, una borsa di studio in Songwriting dal valore di mille euro ed esibizioni live.

Nonostante il festival sia alla sua prima edizione, sono giunte oltre 400 candidature da parte di artisti provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’estero (Germania, Francia, Svizzera, Inghilterra). Il festival vanta, inoltre, il sostegno di oltre cinquanta partner. È possibile acquistare i biglietti per poter assistere alla finale dell’8 luglio al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-ivisionatici-music-festival-360652430127 Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito dove sarà possibile reperire tutte le informazioni relative al festival. iVisionatici E-mail: ivisionatici@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/ivisionatici/ Facebook: https://www.facebook.com/ivisionatici