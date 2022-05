Al via la terza edizione di Art and Act: il concorso artistico ispirato alla figura di Marie Marzloff

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Marie Marzloff è stata la vicedirettrice del Cesie, responsabile delle risorse umane e del dipartimento di cooperazione internazionale. Arriva a Palermo nel 2004 per il servizio volontario europeo: curiosità e desiderio di conoscere la realtà locale la caratterizzano e sin da subito è una forte promotrice di iniziative legate all’uguaglianza di genere e al dialogo interculturale. Diviene una tra le più attive e convinte sostenitrici della missione e del lavoro del Cesie, contribuendo fortemente alla crescita dell’organizzazione e ai successi in ambito europeo ed internazionale. Il concorso nasce in sua memoria e mira a proseguire il percorso che Marie ha intrapreso provando a portare avanti le sue idee tramite le sue passioni: il dialogo interculturale attraverso l’esperienza universale dell’arte diventa forma di comunicazione ed educazione. Chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con Lei ha vissuto un’esperienza di apprendimento unica capace di spalancare nuovi orizzonti e prospettive. Marie sapeva dare consigli così saggi da dissipare ogni dubbio e aiutare la persona a trovare idee e soluzioni nascoste.

Il coraggio di ricucire

Eventi e fatti attuali continuano a disorientare le nostre comunità. Il “coraggio di ricucire” è forse quello richiesto per affrontare tali complessità. Un coraggio che deve essere esortazione ad interrogarsi sul presente e sulla nostra condizione umana tra la realtà vissuta e quella desiderata. Louise Bourgeois sosteneva che l’atto del cucire possa essere assimilato a un processo di riparazione emotiva. Ispirandoci alle sue parole, siamo chiamati, come umanità, a riannodare i fili della civiltà e a rammendare il tessuto che ci costituisce, prendendoci cura delle relazioni che intessiamo ogni giorno, intrecciando armoniosamente sogni e desideri per trasformare la realtà. L’arte come strumento per scomporre e rielaborare la realtà offre immagini esuli dalle sue logiche, le sue intuizioni rappresentano opportunità di visione e primo passo per il cambiamento. Il concorso è aperto a persone da tutto il mondo, senza limiti di età. Sono ammesse tutte le tipologie di opere legate alle seguenti arti grafiche: disegno, illustrazione, pittura, arte digitale, fotografia, fumetto, collage e tecnica mista. La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere vincitrici saranno annunciate entro il 15 ottobre 2022. erranno attribuiti i seguenti premi: Premio Art and Act – Marie Marzloff: € 1000 Premio Artivismo: € 500 Premio giovani: Sarà istituito un premio speciale per le opere inviate dagli artisti emergenti di età inferiore ai 21-