Studenti a lezione di antimafia e cinema, rassegna nella scuola del Cep dopo l'arresto di Messina Denaro

A seguito dell'arresto di Matteo Messina Denaro, l'istituto comprensivo Giuliano Saladino, che ha sede al Cep, ha deciso di promuovere, durante le ore scolastiche, una rassegna cinematografica, affinché le studentesse e gli studenti possano acquisire una nuova conoscenza del fenomeno mafioso e una consapevolezza diffusa sulle atrocità dei delitti commessi dalle organizzazioni criminali.

Dopo la proiezione, che si svolgerà presso la sala “Vito Mercadante” della scuola, ci sarà un momento di riflessione. "Il cinema è un mezzo fondamentale per costruire una cultura antimafia e per definire un nuovo immaginario di cui c’è tanto bisogno, soprattutto nei quartieri periferici della nostra città", si legge in un post su Facebook della scuola diretta da Giusto Catania.

Di seguito il calendario della rassegna cinematografica: