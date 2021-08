Alla Tonnara Florio sold out per Arisa, che incanta il pubblico e chiama sul palco una fan per un dedica speciale

Sold out ieri, alla Tonnara Florio, per Arisa, la protagonista del secondo appuntamento della rassegna musicale promossa dal gruppo Zaharaziz e sponsorizzato da Karol strutture sanitarie. Nel corso del concerto, curato da Pippo Balistreri e presentato dalla giornalista Nadia La Malfa, l'artista ha letteralmente incantato il pubblico presente con i pezzi del suo repertorio, da quelli che hanno fatto la storia di Sanremo a quelli dell'esordio della sua carriera, alternando anche pezzi tradizionali siciliani come "Ciuri Ciuri" e facendo un omaggio anche al cantante napoletano Pino Daniele.

Momento particolarmente emozionante alla fine del concerto quando Arisa ha chiamato sul palco Marta, una fan, che le ha scritto su Instagram manifesfando il desiderio di dedicare la canzone "La Notte" al marito. Arisa l'ha invitata a cantare e la fan, visivamente emozionata, ha eseguito il pezzo mandando in visibilio il pubblico presente. Soddisfatto il presidente della Karol, Marco Zummo: "Siamo felici e orgogliosi per il successo che ha fatto registrare questa rassegna, che è nata come un'iniziativa a sostegno del nostro territorio e che ha intercettato immediatamente il consenso di tanta gente che è venuta qui con la voglia di godersi uno spettacolo all'interno di una delle cornici più suggestive di Palermo, e non solo. Ringrazio tutta la mia squadra che con impegno profuso ha consentito che tutto funzionasse alla perfezione nonostante fossimo in una fase di rodaggio e siamo pronti a lavorare già per la prossima edizione".

La rassegna proseguirà il 19 agosto con l'esibizione di Giovanni Mattaliano, musicista e clarinettista che ha già duettato con Sting durante il concerti tenutosi il 27 luglio del 2011 a Palermo nel brano “Englishman in New York”, e si chiuderà l' 8 settembre prossimo con il concerto di Tosca.