VIDEO | I segreti del Bar Italico, il vincitore del contest #Arancinapop

I giudici Pietro Adragna, Riccardo Campolo e Marta Ceraulo hanno deciso: con 126 voti il locale di Sant'Erasmo si è aggiudicato il primo posto. La gioia dei titolari: "Un bel riconoscimento dopo tanti anni di duro lavoro". Noi siamo entrati in cucina per scoprire come si prepara l'arancina "più buona di Palermo..."