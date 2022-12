"Aquila d'oro" a Giuseppe Giocaliero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Dott. Giuseppe Giocaliero è stato insignito dell'onorificenza nazionale dell' "Aquila D'oro", massima decorazione che viene assegnata da parte della Guardia AgroForestale Italiana a personaggi del mondo civile, politico ,militare e interno che si sono distinti per particolari meriti e per un impegno costante dedicato al settore di competenza. Giocaliero, già Dirigente Nazionale e Interregionale della Guardia AgroForestale Italiana ha aperto in Sicilia e a Palermo diversi nuclei, ma soprattutto ha reso possibile collaborazioni prestigiose e convenzioni in ambiti importanti come quello dell'università.

Il presidente nazionale Antonio D'Acunto si è detto felicissimo ed orgoglioso del suo collega siciliano, affermando che L'Aquila d'oro è un riconoscimento prestigioso e pienamente meritato da Giocaliero ,e che genera responsabilità e onore, confidando nel lavoro di gruppo, che è stato pienamente sintetizzato dalla squadra siciliana e del centro Sud. Entusiasta dell'onorificenza ,il Dott. Giocaliero si è detto pienamente convinto delle potenzialità del nuovo Ente, ringraziando il Presidente D'Acunto per la stima ampiamente ricambiata. Giocaliero, dottore in Legge, giurista e da sempre impegnato nel sociale, dagli Scout alla Protezione Civile, è stato sempre attivo sia in campo ambientale che culturale,per il quale è stato Presidente della Commissione Cultura a livello consiliare e Consigliere nel Comune di Palermo. E' stato inoltre insignito di diversi riconoscimenti nazionali per aver partecipato ad emergenze e del Premio Nazionale "Aquila D'argento" dalla Accademia di Arte Etrusca per l'impegno culturale ed ambientale.