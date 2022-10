Tripadvisor premia Apud Jatum di San Cipirello: "Miglior ristorante pizzeria di fascia media in Italia"

Il ristorante pizzeria Apud Jatum di San Cipirello vince il premio Travellers' Choice Best of the Best 2022 di Tripadvisor come migliore ristorante di fascia media in Italia. Sulla base di un anno intero di recensioni su Tripadvisor, i Travellers' Choice Awards premiano i i locali che hanno offerto le esperienze migliori ai clienti.

"Siamo molto contenti di aver ottenuto questo importante riconoscimento che gratifica il nostro lavoro - ha commentato Alessandro Traina, titolare di Apud Jatum San Cipirello -. E' stato un anno intenso, in cui abbiamo intrapreso la nuova avventura dell’apertura della nuova sede a Palermo. Il confronto con la grande città e con i clienti è stato più che positivo e ricevere questi premi ci spinge a fare sempre meglio per offrire ai nostri clienti non solo una pizza, ma un’esperienza diversa e unica, quella che comunemente qui da Apud Jatum definiamo come 'effetto wow'. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi è sempre vicina e collabora ogni giorno con me, così come tutti i ragazzi e i collaboratori che lavorano con me e, come me credono fortemente nello spirito di Apud Jatum".

"Congratulazioni al Best of the Best Winners 2022 di Tripadvisor Travellers' Choice - ha affermato Kanika Soni, Chief Commercial Officer di Tripadvisor -. I Travellers' Choice Awards riconoscono il meglio del turismo e dell'ospitalità, secondo coloro che contano di più: i tuoi ospiti. La classifica tra i migliori del meglio è sempre difficile, ma mai più di quest'anno, quando usciamo dalla pandemia. Che si tratti di utilizzare nuove tecnologie, implementare misure di sicurezza o assumere personale eccezionale, TripAdvisor è rimasto impressionato dai risultati ottenuti da Apud Jatum e dalla soddisfazione dei suoi clienti".