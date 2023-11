Il selfie in una stanza, apre a Palermo il primo museo digitale per scattarsi le foto

I tempi a caccia della luce giusta, del set instagrammabile e della caption (che per i non addetti ai lavori è una semplicissima didascalia) strappalike sono terminati. Perché a Palermo apre la prima selfie room della città pronta a portare in gol ogni singolo autoscatto da postare sui social. Si chiama The Social Museum ed è il primo museo digitale della città: uno spazio colorato, divertente e a tratti strampalato in cui sono allestiti 25 set diversi perfetti per farsi le foto.

Fantasia e realtà si fondono nel nuovo spazio di oltre 200 metri quadrati al civico 2 di via Giorgio Castriota, che aprirà ufficialmente venerdì 1° dicembre, nato dall'idea di tre palermitani (Flavia Di Gaudio, Fabio Bustinto e Marco Di Gaudio). "Una sorta di paradiso per gli amanti dell'arte e della fotografia - spiegano - ma anche un luogo perfetto per creare contenuti che lasciano il segno". Nel segno di Londra, Amsterdam, Roma o Milano, è il primo museo con installazioni di questo tipo da Napoli in giù. "Un modo per incentivare la socializzazione e lo svago - proseguono - che attrae anche le aziende per le loro campagne marketing".

Parola d'ordine sarà dunque creatività. Ci saranno piscine con centinaia di palline colorate e paesaggi cosmici, con una luna a grandezza naturale ideale per scattare selfie "spaziali", pareti con inserti luminosi che variano da cuori ad arcobaleni, paperelle e cornette telefoniche, e infine accessori e arredi di ogni genere che rimandano al mondo della fantascienza e dei cartoni animati. Un piccolo museo, insomma, dove ogni angolo sarà un'opera d'arte per scattare una foto ricordo.

L'idea non è una novità in senso assoluto, perché all'estero attività simili esistono già - che vengono definite (a seconda dei casi) selfie museum, selfie room o selfie factory - e hanno già un buon seguito. Per accedere all'open space con ben 25 ambientazioni colorate sarà necessario pagare un ticket d'ingresso che avrà un'ora di validità. Poi via alla fantasia. Unica limitazione sarà il tempo a disposizione da trascorrere lì dentro: non più di un'ora per non più di 20 persone alla volta.