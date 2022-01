Da piazza San Francesco di Paola a Sanlorenzo Mercato: apre il secondo Poké Hawaiian Tast

Anno nuovo, bottega nuova. A Sanlorenzo Mercato sbarcano le golose bowl di Poké Hawaiian Taste, la prima pokeria di Palermo. A partire dall’11 gennaio, la pietanza hawaiana che sta conquistando milioni di golosi in tutto il mondo avrà uno spazio tutto suo tra i banchi del Mercato che rafforza la propria offerta gastronomica, unica in città con oltre 700 piatti espressi contemporaneamente disponibili in un’unica food court.

Accanto alle panelle, le arancine, il pesce e la carne freschi dal banco alla griglia, i must dello street food palermitano e i classici della tradizione siciliana, l’esperienza di gusto al Mercato continua dunque ad arricchirsi con nuove esperienze, capaci di prendere il meglio delle proposte più amate dalle cucine internazionali e calarle nel proprio contesto di convivialità dei sapori.

Così, dopo il kebab, i noodles e i burger che spaziano tra il Medio-Oriente, l’Asia e le Americhe, spazio al poké, il piatto tipico della cucina hawaiana, prevalentemente a base di pesce crudo ma non solo: un modo divertente, colorato e sano di approcciarsi ai pasti, componendo l’apporto nutrizionale, e i sapori, in maniera sempre diversa. Le bowl di poké consentono infatti di giocare con gli ingredienti accompagnando il riso con decine di condimenti crudi e cotti, dalle verdure al pesce, passando per la frutta, i cereali e i germogli. Tutto fresco, salutare e “tagliato a cubetti” come nella traduzione letterale del termine poké. Poké Hawaiian Taste ne ha fatto una vera missione: unire i gusti esotici a quelli della cucina mediterranea, ricercando solo i migliori ingredienti, mixando il piacere di un piatto libidinoso all’attenzione per l’alimentazione che si declina anche in altre attività.

In occasione dell’inaugurazione della nuova bottega di Poké Hawaiian Taste al Mercato, verrà lanciata una special bowl che si unisce a quella del mese, sempre diversa, attesa e amata da chi conosce e apprezza già il format palermitano. La special Sanlorenzo avrà tra gli ingredienti, per la prima volta in assoluto, il pollo e sarà lanciata inizialmente in esclusiva per i clienti del Mercato. Un pollo di qualità, selezionato, cotto in maniera consapevole e ingolosito da una squisita salsa teriyaki.

Poké Hawaiian Taste nasce nel 2019 da un’idea e da un’amicizia, quella tra Riccardo Gioia, Lorenzo Licata, Mirko Nigrelli, tre giovani palermitani under 35. Un patto di lealtà che vuole interpretare il food in maniera differente, in una città “mangereccia” come Palermo, con visione green, attenzione agli ingredienti, comunicazione leale. Al primo punto vendita in Piazza San Francesco di Paola, si aggiunge adesso la nuova bottega a Sanlorenzo Mercato, oltre al delivery e il take away con app proprietaria e consegna in tutta Palermo.