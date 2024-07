VIDEO | Da vecchia centrale termoelettrica a luogo di ospitalità: Ostello Bello sbarca a Palermo

Dopo Milano, Firenze, Assisi, Roma, Como, Napoli e persino il Myanmar, la catena lombarda del nipote del generale Dalla Chiesa è arrivata nel capoluogo, in via Giulio Ferraris, con la sua decima struttura in Italia. Tremila metri quadrati, 40 camere per 220 posti letto, spazi condivisi come una sala da pranzo, una biblioteca, una stanza relax e due ampie terrazze sulla città. Presto nascerà anche una piscina