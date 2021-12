Arriva a Palermo "Hamericano": ecco in città il vero "bun", icona del mondo a stelle e strisce

Un bellissimo angolo a stelle e strisce nel cuore di Palermo. Anzi due. Arriva in città Hamericano, che in queste settimane ha aperto due sedi. Una in piazza Nascè, l'altra in viale del Fante. Ecco finalmente a Palermo gli originali bun hamericani: carne irlandese selezionata di altissima qualità e controllata. Aperti a pranzo e cena, le due sedi hanno posti a sedere sia all'interno che all'esterno.

Il punto di forza? Il vero bun americano. Non è un classico hamburger. Ma un tipo di panino soffice dalla forma tonda direttamente importata da un'azienda americana. Roba che da queste parti non era mai arrivata perché Hamericano è l'unica azienda italiana che è riuscita a importare il vero bun da Roma in giù. Tra i punti di forza c'è lo smashing, ovvero una tipologia di cottura della carne che consiste nello schiacchiarla sulla piastra così da ottenere un indimenticabile incontro di croccantezza e succulenza.

"La carne è rigorosamente irlandese di origine controllata. Viene lavorata esclusivamente dai nostri dipendenti secondo un preciso processo - dice il titolare -. La carne è tritata a freddo con un macchinario che macina a quattro gradi e non la ossida. Usiamo solo patate fresche, anche l'hamburger è fresco, lo facciamo noi. Facciamo tutto qua dentro, dalla patata alla lavorazione del carne".

Tra le particolarità c'è anche questo aspetto: scegliendo il menu (panino e bibita) chi viene a mangiare da noi può riempire la Coca Cola tre volte. "Siamo gli unici a Palermo a offrire agli utenti quello che in gergo si chiama refill. Qua non c'è niente di congelato. Anche le strips di pollo sono marinate e poi panate e quindi lavorate. Il pollo è fresco, abbiamo un accordo con Fileni".

E per chi vuole gustare i prodotti di Hamericano direttamente da casa? L'opzione è offerta in esclusiva su Uber Eats. Basta scaricare l’applicazione e con il codice PALERMOTODAY30, per i nuovi utenti della app, sarà possibile ricevere subito tre sconti da 10 euro sui tuoi primi tre ordini, da impiegare per ordini da Hamericano o dai numerosi ristoranti presenti nella app.