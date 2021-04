In centro apre il Finch Sushi: "Vogliamo vincere la nostra sfida con il cibo di qualità"

Il locale è stato inaugurato lo scorso 19 marzo, in piena zona arancione. Il titolare: "Abbiamo deciso di aprire una nuova attività in un periodo contrassegnato dalle chiusure, il messaggio è che non bisogna arrendersi mai"

Assaggiare ottimo sushi nel cuore del centro storico. E' la sfida portata avanti dal titolare di Finch Sushi, nuovo locale che si trova in piazzetta Angelina Lanza, a pochi passi dal Teatro Massimo. "Vogliamo vincere la nostra sfida con il sushi di qualità", dice il proprietario. E sfida è la parola giusta, perché non si può chiamare diversamente la scelta di aprire il locale in piena pandemia. Finch Sushi è stato inaugurato lo scorso 19 marzo, in piena zona arancione.

"Abbiamo deciso di aprire una nuova attività in un periodo contrassegnato dalle chiusure, il messaggio è che non bisogna arrendersi mai". A parlare è il proprietario, Sander, 30 anni. Padre italiano e madre olandese, ha vissuto 20 anni nella terra dei tulipani. Sette anni fa decise di aprire, nella stessa zona, il Finch pub, diventato un punto di riferimento per i giovani. E dopo il Finch Lounge e il Finch pizza, ecco la scelta di puntare sul sushi. Gusti intensi e aromi da scoprire, con una ricca selezione di specialità nipponiche "preparate da Nathan, il nostro fuoriclasse di origini filippine, il più forte sushiman di Palermo", ci tiene a sottolineare il titolare.

"Puntiamo sull'innovazione e sulla qualità - aggiunge -. Abbiamo studiato un menù fatto di ingredienti di prima scelta e ricercati. Per ora, a causa delle note restrizioni, facciamo solo asporto ed è possibile ordinare tramite app o Whatsapp (ma c'è anche il nostro sito)". Poke a pranzo, una parte esterna con 34 posti a sedere quando sarà possibile consumare sul posto.