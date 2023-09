In centro apre Epyc, il centro di aggregazione giovanile dedicato all'emancipazione sociale

Apre ufficialmente le sue porte, a Palermo, il centro Epyc - European Palermo Youth Center - su iniziativa dell’Associazione The Factory e di una rete informale di enti, tra i quali la Cgil, Arci, Arcigay, Udu, Rete degli Studenti Medi e Legambiente. Si tratta di un nuovo hub di aggregazione giovanile dedicato all’emancipazione sociale ed economica dei ragazzi e delle ragazze. Il centro sorge in un ex convento di clausura con orfanotrofio femminile. L’immobile, sito nel centro di Palermo a due passi dal Teatro Massimo, era fino al 2020 una scuola materna, chiusa a causa dell’insorgere della pandemia di Covid-19.

I 5.000 metri quadrati della struttura da oggi ospiteranno spazi per lo studio e il lavoro da remoto, sportelli di utilità sociale, corsi di formazione, attività legate alla musica, alle arti, all’ambiente, all’infanzia e al benessere psicofisico, un bar e una cucina. Entro la fine del 2024 sarà realizzato anche un ostello.

Il momento conclusivo dell’inaugurazione di Epuc si terrà lunedì 18 settembre alle 15 e sarà l’apertura di un punto di ristoro e sosta per i ciclofattorini. A scoprire la targa della Casa dei Rider, dedicata al rider napoletano scomparso Antonio Prisco, sarà il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini.

“Un luogo come la ex Casa delle Fanciulle Ardizzone - Di Pietro, ampio, versatile e centrale non poteva restare precluso ai ragazzi e alle ragazze della città. Da marzo ad oggi i nostri associati e le nostra associate hanno lavorato senza sosta e con spirito di gratuità per restituire a Palermo un polmone di socialità imprescindibile. Da oggi si apre la seconda fase del progetto, ovvero quella di raggiungere gli standard del Consiglio d’Europa per essere riconosciuti ufficialmente come European Youth Center” dichiara Federico Nuzzo, presidente dell’Associazione The Factory, capofila del progetto Epyc.

Il programma

Dopo due open day e una quasi inaugurazione, il momento è arrivato. Tagliamo il nastro, scopriamo la targa, variamo la nave o più grossolanamente "sbagnamo" la nuova sede. Da venerdì 15 a lunedì 18 avremo laboratori per bambini e bambine, concerti, mostre, dibattiti, banchetti informativi, dj set, assemblee, spettacoli e laboratori teatrali, rap battle, pranzi, aperitivi, drinkini e momenti istituzionali. La vera inaugurazione è adesso, diffidate dalle imitazioni e non dimenticate la tessera Arci.

Venerdì 15 settembre

Ore 18: Giuggiole’s Family, laboratorio di pittura collettiva per famiglie (Le Giuggiole)

Ore 19: Apertura mostra temporanea di Bart D’Angelo

Ore 20:45: Rap Battle (Studenti Medi e Lo Stato dell’Arte)

Ore 21:30: dj set Joey GenZ

Sabato 16 settembre

Dalle 16: banchetto della Consulta cittadina Educazione Sessuale e Affettiva (Cesie) e banchetto della Campagna Chiedimi Come Sto (Udu e Studenti Medi)

Ore 18: Kids’n’go, affidati alle Giuggiole e goditi la serata (Le Giuggiole)

Ore 20: Nuvarìa, live concert

Ore 22: dj set

Domenica 17 settembre

Ore 12: Assemblea soci e partner

Ore 13:30: Pranzo sociale

Ore 13:30 Pacha Kama, live concert

Dalle 16: banchetto Campagna Chiedimi Come Sto (Udu e Studenti Medi)

Ore 18: Open Class TeatroLab (Luigi Rausa)

Ore 18: Come cambia la protezione internazionale con il Decreto Cutro (Avv. Giorgio Bisagna, AGIUS; Fausto Melluso, Presidente Arci Palermo)

Ore 21: Stand up comedy di Salvo Di Paola

Lunedì 18 settembre