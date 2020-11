Appello dell'Aslti ai cittadini: "Sostenete la ricerca su leucemie e tumori dell'infanzia"

L’assocciazione siciliana leucemie e tumori dell'infanzia lancia un appello ai cittadini. L’Aslti, che aiuta le famiglie dei bimbi in cura al reparto di Oncoematologia pediatrica del Civico di Palermo, chiede sostegno a tutte le persone di buona volontà. In questo momento di difficoltà per tutti, è molto importante riuscire a dare il proprio contributo di solidarietà. Per Natale sono in vendita le ciocco-latte decorate con i disegni di Nino Parrucca. Con un contributo di 13 euro si regalerà la speranza a tanti bambini e alle loro famiglie.

"È possibile - si legge in una nota - rivolgersi ai referenti di Balestrate, Partinico e San Giuseppe Jato. A Balestrate ci sono Gabriella e Daniela al 3336083211 oppure 3202765781. A Partinico è possibile chiamare Antonella al 3206419149. A San Giuseppe il numero è 3334702229. Un regalo bello, genuino e utile per sostenere i bambini e le famiglie curati presso l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica sita nell’ospedale dei Bambini di Palermo".