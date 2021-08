La Flc Cgil Palermo lancia una app con tutte le novità sulla scuola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutte le notizie sulla scuola su una App Mobile ideata dalla Flc Cgil Palermo. Uno strumento molto atteso, in vista della riapertura dell'anno scolastico, e che è possibile finalmente scaricare attraverso il link dedicato che si trova sul sito ufficiale www.flcgilpalermo.it e sulla pagina facebook della Flc Cgil Palermo.

L'applicazione è rivolta agli operatori della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica e musicale, della formazione professionale. Uno strumento agevole, che potrà essere scaricato gratuitamente. “Pensiamo che il rapporto tra lavoratore e sindacato passi anche da qui – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino -. Abbiamo studiato e implementato una app mobile che seguirà gli iscritti e che potrà diventare un serio punto di riferimento mettendo a disposizione di tutti contenuti, schede, contratti, analisi, elaborati e tanti aggiornamenti. Perché il mondo del lavoro cambia, è veloce e se vogliamo provare a restare al passo bisogna dotarsi di strumenti oggi indispensabili. Per i nostri iscritti poi, saranno a disposizione contenuti esclusivi ed un contatto diretto sempre più forte con la Flc Cgil Palermo”.

La mobile app consente anche di prenotare e gestire gli appuntamenti per la consulenza in presenza o in videoconsulenza, il tutto da un unico strumento. Si riceveranno notifiche quando sarà disponibile una nuova versione e le notizie più importanti. La struttura territoriale si terrà in contatto con i lavoratori attraverso i canali social e le iniziative sindacali.

L'app sarà in versione apk. Pertanto per il download e l'istallazione bisogna operare fuori dall’android market. Al seguente link vene spiegato nel dettaglio come scaricare e installare l'applicazione. Scarica ora: https://bit.ly/3B6vr1t