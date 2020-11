Via al progetto "MyHelp": il pronto soccorso ostetrico e neonatale con l'app palermitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parte da Palermo il progetto pilota MyHelp, la piattaforma digitale che mira a snellire il flusso di accessi nei pronto soccorso ostetrici e neonatali e nelle aree maternità, molti dei quali potrebbero essere gestiti tramite assistenza in remoto o con visite a domicilio del personale medico-ostetrico interessato. L'utente che si registra alla piattaforma fornisce tutti i dati necessari ad una rapida identificazione e il supporto della geolocalizzazione consente di conoscere in tempo reale la posizione. Le richieste di assistenza possono essere inoltrate direttamente dall'app scaricata sul proprio smartphone e possono riguardare l'ambito medico, infermieristico, ostetrico, farmaceutico o relativo alla sicurezza personale. La centrale operativa, una volta ricevute le diverse richieste già suddivise per tipologia di intervento e per grado di urgenza percepita, sarà in grado di stabilire una priorità di intervento e coordinare le azioni di supporto.

E' richiesta l'iscrizione all'app anche dei professionisti sanitari che intendono aderire al progetto, saranno questi ultimi a essere contattati qualora l'utente richiedente la prestazione a domicilio si trovi nei pressi dell'area geografica più vicina. Tra le diverse prestazioni sono previsti triage ostetrico, medicazioni, supporto all'allattamento, prelievi ematici, tampone vaginale, domicilio di farmaci, ecografia ostetrica domiciliare, cardiotocografia, terapie infusionali, rimozione dei punti, assistenza per un eventuale ricovero nelle strutture sanitarie e altro ancora... Per ulteriori informazioni e servizi vi invitiamo a consultare la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/MyHelp-102555541672567