Banchina Sammuzzo, al porto nasce un nuovo terminal per una pausa caffè vista mare

Un nuovo punto di ristoro e il porto diventa definitivamente un ponte tra il mare e la città. Nasce lungo la banchina Sammuzzo, là dove prendono il mare gli aliscafi per le isole, il Sampolo Terminal Cafe che porta direttamente sul mare le produzioni dello storico bar pasticceria Sampolo 246.

Un sicuro snodo per i turisti in arrivo e i vacanzieri in partenza verso le isole minori, tra le mete più belle della Sicilia, ma anche per chi resta a Palermo e cerca un punto moderno ed efficiente in cui mantenere quella socialità così pesantemente compromessa dalla pandemia. Le restrizioni sanitarie, del resto, non hanno impedito di continuare il persorso di restyling d'avanguaria dell'intera area portuale. La nuova location va nella direzione voluta dall'Autorità Portuale, guidata dalla mission di restituire ai palermitani il loro mare, le passeggiate, lo shopping, gli incontri e anche le relazioni.

I proprietari di Sampolo Terminal Cafè hanno sposato appieno la filosofia dell'Autorità Portuale, mettendo in atto un progetto che contribuisce a creare occupazione e ricchezza. Sono già sette le risorse al lavoro, numero che subirà un incremento man mano che si andrà avanti con il piano per la realizzazione del molo trapezoidale.

Lo spazio già esistente si incastona con perfetta armonia nel progetto del nuovo porto. Grandi aperture prospettiche verso il mare, una vista che invita ad allargare il proprio orizzonte, angoli comodi e ospitali, con decine di posti a sedere all'aperto in un habitat naturale e al contempo avveniristico.

Dalle ore 6.30 del mattino fino alle 20.30 - e non è esclusa in un futuro prossimo un'estensione dell'orario di chiusura grazie alle particolari condizioni dell'area marittima - sarà possibile incontrarsi per colazione, per pranzo o per l’aperitivo. Tra i servizi offerti anche il wi-fi gratuito per gli ospiti.

