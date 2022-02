Filippo La Mantia apre un ristorante a Milano, l'annuncio: "Seleziono personale di sala"

Filippo La Mantia ci riprova. Lo chef palermitano, attualmente alla guida delle cucine del Grand Hotel delle Palme, annuncia sui social l'apertura di un nuovo ristorante a Milano e cerca figure di sala. Il cuoco, trapiantato per anni in Lombardia, recentemente ha ricevuto anche la massima onorificenza conferita dal comune meneghino ai suoi cittadini più illustri: l'Ambrogino d'Oro 2021. Il suo merito? Durante il primo lockdown ha tenuto aperto il suo ristorante, successivamente chiuso, per preparare pasti per i sanitari dell’Ospedale Niguarda impegnati in prima linea nella lotta contro la pandemia.



Il legame tra la città di Milano e La Mantia è indissolubile: lì vive il figlio dello chef, Andrea, nato dall'amore con la food blogger 39enne Chiara Maci. Una relazione cominciata nel 2013 che, sebbene i due non abbiano ufficializzato la rottura, secondo diverse riviste di gossip si sarebbe conclusa recentemente. Gli indizi effettivamente non mancano: La Mantia e Maci vivono in due città diverse e molto lontani tra loro, inoltre sono entrambi parecchio social e da mesi non postano una foto che li ritrae insieme.

La nuova apertura a Milano potrebbe essere un nuovo indizio, questa volta di un possibile ritorno di fiamma? Nell'attesa di scoprirlo, chi fosse interessato a lavorare nella nuova location, il cui nome e indirizzo sono al momento top secret, può inviare la propria candidatura all'indirizzo mail chef@filippolamantia.com. L'apertura è prevista per marzo.