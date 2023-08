In centro nasce "Mica panelle", omaggio alla regina del cibo da strada palermitano

Un'inedita iniziativa di street food che celebra la ricca tradizione culinaria siciliana attraverso un connubio sorprendente di innovazione e creatività: nasce a Palermo "Mica Panelle". Situato nel cuore del suggestivo centro storico di Palermo, in corso Vittorio Emanuele 126/128, Mica Panelle ha l'obiettivo di offrire un'esperienza gastronomica straordinaria che ruota attorno al celebre piatto palermitano: il panino con panelle. Mica Panelle è più di un semplice punto di ristoro, rappresenta un ibrido affascinante tra cucina di ricerca e street food che si immerge nelle profonde radici della tradizione culinaria siciliana. Con uno sguardo rivolto al passato e uno all'innovazione, "Mica Panelle" propone una vasta gamma di creazioni uniche, mettendo in risalto il core product della casa: le panelle. Il menù è stato rielaborato dallo chef Gianluca Bonsignore in una miriade di sapori sorprendenti che hanno dato vita alle "Panelle Multigusto", una novità senza precedenti nel panorama gastronomico siciliano.

Le panelle sono preparate con passione e maestria, utilizzando ingredienti selezionati con cura. Lo chef ha dedicato mesi alla ricerca e alla sperimentazione di nuove ricette, che includono varianti come panelle al nero di seppia, panelle alle cozze, panelle al cacio e pepe, panelle alla salsiccia e friarelli, panelle al pomodoro e basilico, panelle al tartufo e molte altre. Oltre alle creazioni salate, "Mica Panelle" offre anche panelle dolci e pastellati di verdure, tutti realizzati con la stessa farina di ceci di alta qualità. Non mancano le irresistibili farinate al forno e i classici "cazzilli", crocchette di patate disponibili in diverse varianti di gusto.

La filosofia che guida il progetto "Mica Panelle" è quella di partire dalla preparazione della panella classica, cucinata secondo l'antica tradizione palermitana, ma con un'attenzione scrupolosa alla selezione degli ingredienti e al rispetto delle normative igieniche. Le panelle sono realizzate con farina di ceci bio macinata a pietra, proveniente dai rinomati "Molini del Ponte", garantendo autenticità e qualità in ogni morso.

Oltre alla straordinaria varietà di panelle, "Mica Panelle" offre combinazioni speciali per i panini, dando ai clienti la libertà di personalizzare il proprio pasto. Sia che si scelga la panella classica o una delle varianti speciali, i clienti possono condire il proprio panino con una vasta gamma di condimenti da banco, arricchendo ulteriormente l'esperienza gastronomica. Non solo il cibo, ma anche l'ambiente di Mica Panelle è stato progettato con cura per offrire un'esperienza accogliente e informale. L'architettura interna, ideata da Claudia Fiore, unisce in modo armonioso tradizione e innovazione, creando un ambiente unico e confortevole che accoglie i clienti, anche in modalità takeaway, con tavoli e sgabelli di appoggio.

L'apertura al pubblico di Mica Panelle è fissata per il 23 agosto alle 18 e rappresenta un nuovo capitolo nella scena culinaria di Palermo. Tutti gli appassionati di cucina, sia locali che visitatori, potranno recarsi al locale per celebrare l'arte del cibo siciliano rivisitato in chiave moderna per un'esperienza unica di sapori e tradizioni.