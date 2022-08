Dopo 16 anni riapre l'Arena a Mondello: per ora niente film ma spettacoli, cabaret e concerti

Messi a posto gli ultimi ritocchi, stasera dopo 16 anni riaprirà l'Arena Sirenetta a Mondello. E poco importa se - almeno in questa fase iniziale - non verranno proiettati film. Ma sarà come fare un tuffo nel passato, quando dopo un bagno al mare e un gelato al Baretto la serata poteva andare avanti gustandosi un film all'aperto. Nella sua nuova vita l'Arena sarà un teatro polivalente "unconventional theatre" - si legge sulla pagina Facebook - con palcoscenico e sipario, dove fino al 31 ottobre si alterneranno spettacoli di danza, cabaret e concerti, ballerini e dj set di fronte ai tavolini dove si serviranno pizza, sushi e hamburger o calici di vino e cocktail.

A realizzare tutto ciò è stato l'imprenditore Antonio Romano, che l'anno scorso ha ottenuto dalla società Italo-Belga la concessione in affitto dell'arena e della vicina Sirenetta, ristrutturata e trasformata in ristorante, pizzeria e terrazza sul lungomare. Una ristrutturazione complessa che non ha permesso per questa estate la programmazione di un cartellone cinematografico. Ma per il futuro è previsto il ritorno delle proiezioni per cinefili.

Intanto stasera, a partire dalle 20, la location di via Azalea riaprirà ufficialmente i battenti. Il cancello bianco con la scritta Arena sarà finalmente aperto, dopo la breve parentesi del 2018 nell'ambito di Manifesta. La serata sarà divisa in due momenti: si comincia, per chi vuole, con la cena alle ore 20 accompagnata da uno spettacolo con ballerini, performers e la cantante Daniela Pobega fino alle 22.30 (costo 30 euro). Dalle 22 fino a mezzanotte invece è il momento della disco music con il dj set di Francesco Gatto (costo 20 euro). Sui canali social, Instagram e Facebook, è possibile rimanere informati sulle attività in programma.