Aperte le iscrizioni ai laboratori di "Palermo digital maps"

“Palermo Digital Maps” è un progetto che prevede la realizzazione di laboratori innovativi gratuiti rivolti ai giovani (16-35 anni), in cui i partecipanti saranno chiamati a collaborare direttamente nella creazione di una app e un sito che fungeranno da mappa virtuale e interattiva di Palermo, caratterizzata da Poi (Point Of Interest), ovvero: monumenti, le vie più caratteristiche e tipiche, i percorsi enogastronomici, gli eventi e le manifestazioni che vi sono in città, i percorsi ciclabili, le ville e i parchi. L’iniziativa comprende diverse attività interdisciplinari e i seguenti laboratori tematici: Laboratorio di imprenditoria, Laboratorio di coaching/mentoring, Laboratorio di webmaster e di programmazione e Laboratorio di fotografia e video making.

"E' stato per noi un piacere poter essere fra i promotori di questo progetto - afferma il Presidente della Mezzogiorno Foundation Onlus Tommaso Di Matteo - esso prevede la realizzazione di alcuni laboratori che permetteranno la creazione di una piantina monumentale della città. Un progetto che mira a coniugare tradizione a innovazione. La tradizione secolare dei nostri monumenti con l’innovazione dovuta all’inserimento di tecnologie e di portali digitali. Siamo convinti e certi che questo sarà la base di un nuovo punto di snodo che porterà alla città del 2050”. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai laboratori ai quali sono chiamati a partecipare tutti gli studenti interessati che potranno inviare la propria candidatura compilando il seguente modulo: https://forms.gle/JiZuj3JUenMSGwNk7.

I laboratori assolutamente gratuiti, si svolgeranno da maggio a novembre 2024, invitiamo, pertanto, tutti i giovani interessati a unirsi a noi in questo percorso verso una città più connessa, accessibile e moderna.