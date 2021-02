"Anything", il nuovo singolo di Arrows X

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stato rilasciato "Anything", il nuovo singolo del musicista palermitano Simone Pace in arte Arrows X. Questo brano rappresenta una ripartenza dopo un periodo di pausa che ha seguito il rilascio del primo album "Glow", pubblicato tra il 2019 e il 2020. "In un periodo in cui le circostanze non rendono di certo conveniente fare nuova musica, tra lo stop dei concerti e le sale prova non sempre raggiungibili, ho deciso di far convergere in questo brano ciò che sentivo il bisogno di esprimere.

A volte, soprattutto in periodi complessi come quello che stiamo vivendo, siamo portati a cercare gioia e sollievo al di fuori di noi, quando probabilmente possediamo già ciò di cui abbiamo bisogno veramente: niente se non lo stare bene con se stessi, apprezzando anche le cose più semplici". Le strofe fanno a turno con ritornelli caratterizzati da una melodia orecchiabile, contornata da un muro solido di chitarre che rendono il brano avvincente. Il bridge, nel pieno della canzone, porta il brano ad esplodere con un ritmo incalzante e un'atmosfera aggressiva. "Anything", di Arrows X, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Youtube, Spotify, Amazon Music ed Apple Music.

