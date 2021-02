E' palermitano il più giovane puparo d'Italia: Antonio Tancredi Cadili protagonista in tv

Riflettori puntati sul ragazzino di 11 anni nella nuova puntata di #Explorers Community, il magazine per i più piccoli di Rai Gulp. Appuntamento sabato 13 febbraio, alle 14.05 sul canale 42 e su RaiPlay (e in replica domenica alle 17.15)

Il giovane puparo Antonio Tancredi Cadili sarà tra i protagonisti della nuova puntata di #Explorers Community, il magazine per ragazzi di Rai Gulp. Sabato 13 febbraio, alle 14.05 sul canale 42 e su RaiPlay (e in replica domenica alle 17.15), ci sarà il ragazzo di Palermo che, a 11 anni, è il più giovane puparo d'Italia e colleziona pupi siciliani custodendo una tradizione artistica a rischio di estinzione. In questa puntata ci saranno anche le interviste al cantante Michele Bravi, nella rubrica di musica di Tommy Miglietta, e ad Alessandro Andreini, uno dei protagonisti della quinta edizione de "Il Collegio", che sarà al centro dell'intervento di EllyforKids.

Non mancheranno gli interventi comici di Kiara Emanuele, il personaggio della improbabile Maga Aifos, Sofia Piccirillo, gli interventi della youtuber Sofia Del Baldo e del ballerino di hip hop, Filippo Castro. #Explorers si presenta come un programma crossmediale, che prevede la possibilità di interazione attraverso i social del canale, ovvero Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp).