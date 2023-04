Il medico con la passione per la commedia, Antonio Panzica stacca il pass per Zelig

Antonio Panzica, in arte lo Showmed, è il vincitore di Zelig Open Mic in tour Palermo. L'artista avrà la possibilità di esibirsi al celebre teatro Zelig di Milano con il suo spettacolo inedito che sarà in cartellone la prossima stagione ed inoltre, sarà protagonista di Zelig Super Open Mic la sfida tra tutti i vincitori del format delle diverse città italiane.

Conduttori della finale sono stati Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig e Giovanna Donini, autrice di Teresa Mannino. In lizza per la finale altri 13 comici : i Badaboom, Chris Clun, Chicco Tortora e Francesco Gottuso vincitori della prima semifinale, insieme a Simone Riccobono, Giovanna Criscuolo, Francesco Bolignari, Giuseppe Viviano e Anna Graziano in arte Santaredda vincitori della seconda semifinale. Ripescati tramite votazione pubblica sulla pagina ufficiale Instagram di Area Zelig : Alessio Lupo e Gianfranco Mazzola, Roberto Pizzo e Riccardo Tona.

Una serie di sketch e monologhi inediti e innovativi hanno coinvolto il pubblico del teatro Sant'Eugenio a Palermo che è stato protagonista e decisivo per decretare il vincitore indiscusso di questa edizione 2023 .

Antonio Panzica ha 36 anni ed esercita la professione medica pur coltivando da sempre la passione per l’intrattenimento, lo spettacolo e da quest’anno per i monologhi comici. Infatti, proprio dalla scorsa stagione ha iniziato a scrivere testi divertenti e a confrontarsi con il pubblico grazie al laboratorio della risata Comic 90100 prodotto da Tramp Management, sempre alla ricerca di nuovi talenti.