Festino Santa Rosalia, Poste lancia un annullo filatelico e una cartolina ad hoc

In occasione dei 399 anni del Festino in onore di Santa Rosalia, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “399° Festino di Santa Rosalia” richiesto dall’assessorato alla Cultura del Comune.

Una tradizione, quella d’u Fistinu, sentita e partecipata nel capoluogo da oltre tre secoli, da quando la città di Palermo fu miracolosamente liberata dalla peste che la flagellava nel 1624, grazie all’intercessione della Santa.

Nello stand di Poste Italiane, allestito a piazza Bellini dalle 14 alle 20, sarà possibile timbrare le corrispondenze con il bollo speciale e acquistare la cartolina filatelica realizzata per l’occasione, che resterà disponibile anche in seguito, presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Palermo Centro, in via Roma.