Annullato il concerto palermitano di Salmo del 31 agosto: "Non sto bene"

Niente da fare. Salmo si "arrende" e per motivi di salute cancella anche il concerto previsto per il 31 agosto ai Cantieri Culturali della Zisa. L'evento era stato inizialmente fissato per il 28 luglio. Ma 24 ore prima del concerto palermitano, Salmo aveva annunciato al suo pubblico il forfait a causa di un incidente avvenuto a Roma in cui si era procurato una brutta ferita ad un braccio. "Ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro", aveva spiegato.

Oltre a quella di Palermo, salta anche la tappa di Catania. "Il concerto è cancellato per motivi di salute che necessitano riposo forzato e cure - fanno sapere dal suo staff -. Si potrà richiedere il rimborso fino all’8 settembre 2023 (incluso), rivolgendosi al circuito di vendita presso cui è stato acquistato il biglietto. Maggiori informazioni e aggiornamenti su www.puntoeacapo.uno".

"Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre – ha scritto Salmo in un post – non so come ho fatto a stare in piedi. Al Red valley (festival di musica elettronica in Sardegna, ndr) dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi".

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo si sarebbe dovuto esibire domani a Palermo nell'ambito del Green Pop Fest ai Cantieri Culturali alla Zisa, per una delle date più attese della stagione dei concerti a Palermo, organizzata da Puntoeacapo e Gomad. Una data importante per le due organizzazioni di spettacoli live dopo quanto accaduto con Geolier, che ha gettato dubbi sulla sicurezza.