Anna Castiglia annuncia il suo primo club tour: prevista una tappa a Palermo

Anna Castiglia annuncia il suo primo club tour che toccherà anche Palermo. Appuntamento fissato per il 5 aprile al Mind. Catanese classe 1998, Anna Castiglia è una cantautrice come non se ne incontrano più facilmente: la sua figura sul palco diventa un tutt’uno con il suo strumento, con la sua chitarra, dando vita ad un’immagine cara al panorama del cantautorato nostrano.

Anna, che ha trascorso gli ultimi due mesi sui palchi dei teatri in apertura ai live di Max Gazzè, è ora pronta per il suo primo tour. Da aprile 2024 si esibirà con la sua band in una tournée che toccherà diversi club dello Stivale. Un’occasione per condividere con il pubblico oltre al singolo che l’ha fatta conoscere “Ghali” e al brano appena pubblicato su etichetta Otrlive distribuita da Ada/Warner Music “Participio presente" anche altri brani inediti che andranno poi a comporre la tracklist di quello che sarà il suo primo album.

Questo club tour sarà quindi un modo di far vivere le canzoni ancor prima della pubblicazione vera e propria, un laboratorio musicale a scena aperta, dove il pubblico dei concerti non sarà solo spettatore ma anche parte della nascita e della costruzione di un disco.

Queste le prime date confermate (tour prodotto e organizzato da OTR LIVE):

4 aprile - Catania - Z? Centro Culture Contemporanee

5 aprile - Palermo - Mind

6 aprile - Messina - Retronouveau

12 aprile - Milano - Arci Bellezza

13 aprile - Torino - Off Topic

18 aprile - Roma - Alcazar

27 aprile - Tuoro sul Trasimeno (PG) - Teatro dell’Accademia

“Participio presente” racconta degli artisti emergenti e della loro condizione. “Un participio presente eterno che faticosamente diventa passato e soprattutto futuro” dice Anna Castiglia. “La famosa gavetta che non ha una durata definita, una corsa in una strada affollata alla ricerca di successo, considerazione, stabilità o di quella proposta indecente che ti fornirà il pass per il mondo al participio passato, per le terre emerse. Ma bisogna affrontare tanti compromessi che rischiano di farti perdere pezzi durante il tragitto”.

L'artista catanese che vive a Milano dove studia canto pop/rock al Conservatorio Giuseppe Verdi, ha recentemente firmato con Otr Live per il management. Dopo aver pubblicato cinque singoli da indipendente (disponibili su tutte le piattaforme digitali) Anna Castiglia non vede l’ora di proseguire nel suo percorso musicale cominciato diversi anni fa e che l’ha vista formarsi tra Torino e Milano.. Anna ha già suonato a _resetfestival, alle OGR di Torino, vinto il premio Nuovoimaie al CPM di Milano realizzando un tour in tutta Italia, aperto i concerti di Manuel Agnelli, Tre Allegri Ragazzi Morti, suonato in finale al Premio Lunezia 2022, partecipato alla prima puntata del programma Rai StraMorgan con Morgan e Pino Strabioli. A Torino - insieme a Francamente, Rossana de Pace, Irene Buselli e Cheriac Re - fonda Canta Fino a Dieci, il collettivo di cantautrici femminista con l’obiettivo di contrastare il gender gap nel mondo della musica. Con loro calca i palchi di Apolide (2021), Eurovision Village (2022), Capodanno in piazza Castello a Torino (2023) insieme ad artisti e artiste torinesi (Subsonica, Willie Peyote, Ginevra, Beba, Eugenio in Via di Gioia). Il 25 Aprile 2023 Vinicio Capossela canta con il collettivo CFAD “La Cattiva Educazione”.