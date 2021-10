Anima Mundi verso la chiusura: ultimo weekend all'Orto Botanico per il video mapping sul pianeta Terra

All’Orto Botanico ultimo weekend per visitare Anima Mundi, video mapping sul pianeta Terra. Ci si potrà immergere in un percorso notturno, dalle 21 alle 24 all'interno del giardino botanico, luogo votato alla conservazione e alla salvaguardia della biodiversità, temi centrali del progetto multimediale. L’evento di Odd Agency è prodotto in collaborazione con SiMuA-Unipa, Orto Botanico-Università degli Studi di Palermo e CoopCulture.

Un itinerario innovativo, il primo evento in Italia Human Environment Centred - ovvero relazionale - dove l’ambiente e l’uomo entrano in relazione stretta e reciproca. Il percorso è pensato, infatti, per essere costellato di animazioni, scenografie, ologrammi e proiezioni con illuminazioni artistiche che popoleranno il parco di giochi, esperienze e visioni dedicate a un pubblico di tutte le età. Il percorso è lungo circa 700 metri e ha una durata di 45/60 minuti circa.

Anima Mundi riprende il concetto platonico dell’anima universale, dell’anima del mondo, oggi perduta, conferendo alla natura una presenza spirituale. Tecnologia e natura provano a sposarsi, così, provando a supplirsi in un equilibrio che dà valore all’umano, come mente e come spirito in armonia con lo spazio che lo circonda. Anima mundi ha anche uno scopo didattico, con l’obiettivo di unire la parte esperienziale alla componente informativa e museale: la narrazione è infatti costruita per far entrare in empatia i visitatori con le creature di luce protagoniste del racconto, minacciate dalle conseguenze del global warming e del cambiamento climatico. I visitatori potranno interagire con la storia che viene raccontata, scoprendo aspetti nascosti dell’orto, collaborando per cambiare le cose, condividendo sui social le interazioni visive realizzate da Odd Agency.