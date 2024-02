Angelo Duro: "Come insulto io non lo sa fare nessuno, grazie ai buonisti sono diventato ricco"

E' considerato il comico del politicamente scorretto. Angelo Duro, amatissimo da giovani che riempiono i teatri dove si esibisce, è stato protagonista di un'intervista surreale per il Corriere della Sera. Nato a Palermo nel 1982, il quarantunenne Duro, dopo un’esperienza nel programma televisivo 'Le Iene', ha iniziato il suo percorso sui canali web dove pubblica dei video in cui tratta, con il suo stile urticante, temi che scioccano gli utenti per la sua chiave di lettura decisamente diversa dal main stream e dal fair play a tutti i costi. In poco tempo ha ottenuto milioni di visualizzazioni, soprattutto dal pubblico più giovane. Che lo ha seguito anche quando ha deciso di approdare con i suoi show nei teatri, regalandogli un sold out dopo l’altro. Con il suo linguaggio impopolare e il suo carattere arrogante, scontroso, fastidioso e immorale, è apprezzatissimo dai giovani.

"C’e chi si vanta di essere solare, simpatico, buono, onesto, bravo, perbene, io mi vanto di essere antipatico - ha detto il comico palermitano al Corsera -. Perché non c’è niente di peggio di uno che fa il simpatico. La simpatia non esiste. I simpatici sono dei grandissimi st... che ancora non hanno fatto coming out. Si nascondono. Perché la gente viene a teatro a vedermi e a farsi insultare? Perché come insulto io non lo sa fare nessuno. Io ho la credibilità per poterlo fare. Lei ad esempio, non può insultare nessuno, anche se volesse farlo, non riuscirebbe, non sarebbe credibile. Io sì. Sono diventato il più forte di tutti a dire alla gente quanto fa schifo. Per questo loro mi amano. Perché io lo so fare. Lei no".

Duro ha collezionato sold out in tutta la penisola. Il pubblico ama la sua schiettezza, il suo atteggiamento che sembra essere la negazione dell'empatia e del politicamente corretto, tanto che il comico palermitano è capace anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca. Ed essere acclamato. "Io allevio i malesseri. Perché parlo di tutto, senza peli sulla lingua. Chi li alimenta, i malesseri, sono quelli che li nascondono, e cioè i buonisti. E i moralisti. Che sono la categoria che più amo in assoluto. È grazie a loro se faccio tutti questi numeri in teatro. Perché s’incazzano per quello che dico e mi fanno vendere più biglietti. Quindi provo veramente affetto, per ‘sti scemi (la parola è un’altra, ndr). Perché inconsapevolmente mi hanno fatto una persona ricca".

Nei suoi spettacoli Angelo Duro dice che il segreto per un matrimonio duraturo è andare a prostitute ogni mese. "Io non ho mai detto una scemenza del genere. Per chi mi ha preso? Io sostengo che per far durare un matrimonio a lungo bisogna andarci tutti i giorni - ribatte Duro -. Non una volta al mese. Una volta al mese non dura. Ogni giorno è meglio. Cosa mi hanno insegnato i miei genitori? Mia madre mi ha insegnato a stare attento agli uomini. È stata una grande donna e una grande educatrice per me. Mi diceva che dovevo fare attenzione a loro. Infatti da piccolo trattavo malissimo mio padre. Perché era un maschio. E con il tempo iniziai ad odiarmi tantissimo anch’io. Non me lo perdonavo di essere nato del sesso sbagliato. Invidiavo molto mia sorella. E mio cugino, che in quel periodo, avevamo circa dodici anni, mi confidò di essere gay. Con il passare degli anni, ho conosciuto meglio mio padre. E mi sembrava una persona a posto, e non quel mostro dipinto da mia madre. Mio padre era una persona buona. Le donne le trattava con dolcezza. Faceva un sacco di regali alla sua segretaria. Alla moglie di un suo amico. Comprava sempre fiori. E gioielli. Era un uomo generoso. E di altri tempi".