VIDEO | Palermo diventa più pop, sui manifesti pubblicitari spuntano dipinti: il progetto di arte urbana di Davide Puma

Si chiama "Amore a cielo aperto". Da viale Regione Siciliana a viale Lazio, cinque i soggetti scelti dall’artista ligure con la curatrice Stefania Morici e con il supporto dei mezzi di Rino Alessi, per dar vita a un’operazione d’avanguardia in giro per la città

Un grande progetto di arte urbana che ha reso Palermo più pop. O almeno, lo sarà per quindici giorni, il tempo in cui le installazioni di Davide Puma resteranno negli spazi solitamente occupati dalla pubblicità. Manchette, manifesti, cartelloni pubblicitari improvvisamente abbandonano la promozione di beni di consumo per trasformarsi in tavolozze da riempire di colori solari, di personaggi e animali ironici e surreali: insomma per accogliere un mondo pop, molto pop.

Da viale Regione Siciliana a viale Lazio: cinque soggetti scelti dall’artista ligure con la curatrice Stefania Morici e con il supporto dei mezzi di Rino Alessi, per dar vita ad un’operazione d’avanguardia, un passo avanti rispetto alla consueta arte urbana, anche perché ognuna delle cinque immagini scelte, è accompagnata da frasi positive, in nove lingue diverse, le stesse della Palermo multiculturale. Il progetto Manifesto. Amore a cielo aperto è stato presentato nei giorni scorsi da Vittorio Sgarbi a Palazzo Branciforte – che insieme all’Hotel et Des Palmes ospita fino al 4 settembre anche alcune delle opere in formato più ridotto -, ma soltanto in queste ore è stata completata l’affissione di quella che è, di fatto, la più grande campagna non-pubblicitaria per la città di Palermo.

Manifesto. Amore a cielo aperto, curato da Stefania Morici, è organizzato da Arteventi e Astrea Consulting con il supporto della Fondazione Sicilia, e i patrocini dell'Ars e del Comune di Palermo. Un progetto in collaborazione con Settimana delle Culture, realizzato grazie ad un network di partner: Alessi Pubblicità, Grand Hotel et Des Palmes e Groupama Assicurazioni, MedicAir, Gesap - Aeroporto di Palermo, Italmondo. Progetto inserito nelle celebrazioni del 399° Festino di Santa Rosalia. Hanno partecipato: Art Made In Sicily, Farm Cultural Park, Balistreri studio, Di Blasi Sistemi Ortopedici, Enzima, Florio Infissi, LaQ | Laura Quartararo , Ottica Renna, Luan, Ventagli d’autore, Tenute Orestiadi, Bevande Futuriste.