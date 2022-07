VIDEO | "Ammutta e ammutta", il backstage del videoclip di Calandra&Calandra dedicato a Ennio Morricone e Sergio Leone

Il brano era stato scritto per il Carnevale di Alcamo, dove il duo è di casa, ma ha riscosso subito un gran successo tanto che nei fratelli alcamesi è nata l'idea di realizzare un video musicale, come già fatto per altre composizioni. Tanti gli artisti palermitani che vi hanno preso parte

Presentato dall’associazione musicale e culturale Sicilia il nuovo videoclip del Calandra&Calandra “Ammutta e Ammutta". Il brano era stato scritto per il Carnevale di Alcamo, dove i Calandra&Calandra sono a casa, ha riscosso subito un gran successo tanto che nei fratelli alcamesi è nata l'idea di realizzare un videoclip come hanno fatto per altre loro composizioni, ma questo doveva essere speciale.

Così Giuseppe e Maurizio, hanno coinvolto tanti amici, del panorama artistico siciliano, i fratelli Valentino e Fabrizio Pizzuto dei Treeunquarto, Ivan Fiore, Giovanni Cangialosi, Giacomo Matranga, Benedetto Lo Monaco, Pino Corrado, Giusi Di Paola Tedeschi, Giusi Marasà, Tommy Gregory, Gioacchino Collica, oltre al corpo di ballo Otramanera Dance Company e tutti insieme hanno dato vita al videoclip di “Ammutta e Ammutta”.

Le scene all'interno sono state girate presso il locale via Vivaldi di Alcamo, che per l'occasione è stato trasformato in un vero Saloon tipico dei film Western mentre le riprese all'esterno sono state fatte presso il maneggio Old West di Alcamo. Le riprese sono state effettuate da Girolamo Bongiovanni e Francesco Vutano di GB Immagine, la coreografia è stata curata da Manuela Di Martinola, la regia è stata curata da Massimo Scalici, che da tanti anni ha creato un sodalizio artistico Giuseppe e Maurizio Calandra.

Per la circostanza la ditta E20 Service ha creato un vero e proprio set cinematografico trasformando le location in luoghi che ricordano i film di Sergio Leone. E proprio al grande regista italiano ed al maestro Ennio Morricone, che i Calandra&Calandra hanno dedicato il videoclip, per il quale hanno suonato 80 musicisti, un sound moderno miscelato al suono degli strumenti classici.