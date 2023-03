Uno spazio di ascolto accessibile a tutti, a Ballarò apre l'ambulatorio popolare di psicoterapia

Uno spazio di ascolto per le emergenze sociali accessibile a tutti. A Ballarò apre le porte un ambulatorio popolare di psicoterapia con l'obiettivo di promuovere progetti per la salute mentale sul territorio. Nasce dalla sinergia tra la congregazione dei poveri servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, il centro diaconale “La Noce” – Istituto Valdese, la cooperativa “La Panormitana” e la fondazione “San Giuseppe dei falegnami” – bracci operativi della Caritas Diocesana di Palermo – e l’associazione Maghweb.

“L’ambulatorio - spiega Anna Maria Cullotta, presidente dell’associazione ambulatorio popolare di psicoterapia - nasce in risposta a un bisogno espresso dal territorio. Le realtà che hanno dato vita al progetto ricevono continue richieste di orientamento ai servizi, per questa ragione la rete di partner e le professionalità coinvolte vogliono mettere a disposizione le proprie competenze mettendosi a servizio di chi ha meno possibilità ma trova il coraggio e la forza di esternare una richiesta d’aiuto esprimendo la necessità di un supporto”.

L’ambulatorio popolare sarà ospitato negli spazi di Casa San Francesco, in vicolo Infermeria dei Cappuccini, nel quartiere Ballarò, e offrirà percorsi di psicoterapia e di aiuto psicologico accessibili a tutti e tutte, lavorando in rete con i servizi già presenti sul territorio. Grazie alla composizione del gruppo clinico con formazione e specializzazione differenti, l'Ambulatorio potrà fornire prestazioni su diversi ambiti di intervento: problemi psicologici individuali e di coppia, sostegno alla funzione genitoriale, colloqui con tutte le componenti familiari di persone con disabilità, disturbi psichici, malattie organiche gravi, croniche stressanti; colloquio di sostegno alla qualità della vita nella terza età.

Lo spazio verrà presentato alla città il 4 aprile dalle 10.30 alle 12.30 al??l’ex Noviziato di San Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza. L’ambulatorio intende garantire la possibilità di avere accesso a un percorso psicoterapeutico a tutti i cittadini e le cittadine: i servizi offerti non prevedono una tariffa fissa e consentono di contribuire in base alla propria disponibilità economica. Previsti anche "pazienti pro bono". I colloqui conoscitivi saranno gratuiti e l’eventuale compenso delle sedute successive sarà concordato a seconda delle possibilità economiche.