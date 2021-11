Ha cucinato per i sanitari in prima linea durante il lockdown: allo chef La Mantia l'Ambrogino d'oro

Durante il primo lockdown ha tenuto aperto il suo ristorante milanese per preparare pasti per i sanitari dell’Ospedale Niguarda. Per il suo impegno nel sociale e in particolare per quanto fatto durante la pandemia, lo chef Filippo La Mantia è stato premiato con la massima onorificenza conferita dal comune di Milano ai suoi cittadini più illustri, l'Ambrogino d'oro 2021.

Il riconoscimento, come da tradizione verrà consegnato il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, patrono della capoluogo lombardo. La città meneghina per il cuoco palermitano, da poco rientrato in città per assumere il timone delle cucine del neo-ristrutturato Grand Hotel delle Palme, è la seconda casa. Il cuoco si trovava ancora lì quando l'arrivo del Covid ha spiazzato le vite di tutti.

Lì ha scelto e trovato il modo di fare la propria parte e aiutare chi era ed è ancora in prima linea nel contrastare l'emergenza: lui e la sua brigata milanese da marzo a maggio hanno cucinato seicento pasti (di ottima qualità) al giorno per il personale sanitario. Non è la prima volta che La Mantia si distingue per iniziative simili a questa: tante le cose fatte per gli altri insieme al suo amico Gino Strada.