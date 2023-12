Le Madonie su Amazon Prime, ecco il docufilm del progetto "I Art Madonie"

Le Madonie si raccontano come mai prima d’ora in un documento di partecipazione collettiva, un auto narrazione che ha coinvolto ben 18 Comuni delle Madonie, la catena montuosa dell’entroterra siciliano, un sistema territoriale fortemente identitario. Il film documentario, realizzato dal regista Francesco Dinolfo, con la sceneggiatura di Marianna Lo Pizzo, si intitola “Put it on the wall” ed è stato realizzato nell’ambito del progetto rete chiamato "I Art Madonie", che visto nel 2022 più di 40 street artist da tutto il mondo dipingere sui muri, personaggi, storie, racconti scelti in prima persona dalle comunità.

Il documentario è frutto di un lavoro intenso durato diversi mesi, ideato da Lucio Tambuzzo per I World, con il coordinamento curato dalla So.Svi.Ma. Spa capofila del progetto e la produzione esecutiva di Reverse Agency, distributo da ShowlabSrl ora disponibile su Amazon Prime Con la firma del regista Francesco Dinolfo, la sceneggiatura di Marianna Lo Pizzo, il road movie attraversa le identità territoriali e svela il sentimento intimo di una comunità variopinta, con le proprie peculiarità ma fortemente interconnessa.

Un territorio spesso raccontato attraverso le sue bellezze paesaggistiche e naturali ma che qui invece supera il livello di contatto materiale con la narrazione immateriale. Anziani che hanno fatto la storia della comunità, giovani che reinventano il loro posto nel mondo con il filtro del luogo in cui sono nati. Un tributo alla memoria collettiva che si unisce alla richiesta di attenzione dei piccoli paesi dell’entroterra, grazie all’uso anche spregiudicato dei colori, nella sapiente trasposizione artistica sul muro. "Un tributo alla memoria – dichiara Alessandro Ficile, amministratore unico della So.Svi.Ma - da parte di comunità che rappresentano il tessuto generativo capace di alimentare il desiderio di una nuova immagine della quotidianità dei luoghi, nuova nelle attività che si svolgono, nelle persone che le frequentano, nelle relazioni che vi si costruiscono, nella prossimità come nel cosmopolitismo delle biografie accolte, prima che delle tecnologie utilizzate".

Comunità che hanno messo al centro l’uomo e la sua creatività. "Reverse prosegue la sua mission di valorizzazione dei territori, non solo con eventi ma anche con prodotti mainstream di questo tipo, che grazie a Francesco Dinolfo sono capaci di raccontare la profondità del presente - dichiarano i produttori Alessio e Fabio Boasi - e le opere di 'street art' hanno coinvolto i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo".