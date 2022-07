Musica

"Amaro" come l'amore quando finisce, il primo singolo del cantautore palermitano Malaspina

Nato col vinile, in una scena musicale brulicante e vitale, componente di alcune tra le più importanti band della città, si lancia oggi in una nuova avventura con un singolo in grado di insinuarsi in testa e non farsi dimenticare