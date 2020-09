Alturestival 2020, natura arti e culture tra i monti di Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un doppio appuntamento per la domenica di AlturEstival, in programma il 20 settembre al Castellaccio di Monreale. La giornata si aprirà alle 12 con il concerto dell’arpista Rosellina Guzzo e proseguirà alle 18.30 con il violino di Mario Bajardi. Entrambi i concerti saranno proceduti da due escursioni con partenza da Portella San Martino e arrivo al Castellaccio di Monreale, anche conosciuto come castello di San Benedetto. La prima avrà inizio alle 10 e la seconda alle 16.30. Il festival è organizzato dal Club Alpino Siciliano, dall’Associazione Culturale Formedonda e dalla Società Due Sicilie, con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo. Rosellina Guzzo, diplomata in arpa, si dedica da anni allo studio di questo strumento.

Il suo repertorio spazia dalla musica leggera moderna, al folk e al blues. Suona una electroharp blu, strumento di moderna concezione, dalle potenti sonorità e dall’immagine elegante e al contempo innovativa, con il quale ottiene particolari effetti espressivi. Con gli “Aes Dana” (gruppo fondato nel 1982 a Palermo da Giuseppe Leopizzi) Rosellina Guzzo ha suonato insieme ai Chieftains, Jacqui McShee, Gerry Conway, Paddy Keenan, Mairtin O’Connor ed ha inoltre partecipato a vari festival internazionali di arpa pop & jazz. Mario Bajardi, diplomato in violino al conservatorio di Caltanissetta, si dedica agli studi di musica elettronica fra Catania e Palermo. Nel 2001 è finalista dell’International Competition of Electronic Music Pierre Shaeffer.

Unico vincitore italiano con “BJM Violin Studio 7” all’ICMC 2002 di Goteborg, con “BJM Piano Studio” si aggiudica, invece, il concorso Luigi Russolo 2004 e il CEMAT 2005. Nel 2006 è scelto per il disco “Electroacoustic Music from Sicily” prodotto dalla EMF di New York, mentre nel biennio successivo crea la comunità di artisti “Insemina” e l’omonimo programma tv. La sua particolare inclinazione per colonne sonore, documentari e produzioni multimediali fa nascere collaborazioni proficue con tanti registi fra cui Roberta Torre, Salvo Cuccia, Giuseppe Carleo, Giuseppe Gigliorosso, Sergio Cannella, Sigfrido Giammona, Ruben Monterosso e Federico Savonitto, Alessandro Ferrara, Moscò, RosaMundi, insieme a qualche esperienza oltreoceano tra New York (“An Internet World”, Carlo Fiorletta/ Mara Lesemann) e Los Angeles (“Sweetheart”, M.A. Pate, assistente di Quentin Tarantino).

Nel 2016 scrive musiche inedite per “Sgalambro” di Mario Bellone e Marcello Faletra e “Vedozero” di Andrea Caccia. Le sue musiche sono state presentate alla Biennale di Venezia 2017 grazie alla collaborazione con WISH/BIAS e Rosamundi nel padiglione Iraniano. Nello stesso anno pubblica il suo ultimo lavoro cd “Schengen” viene rappresentato con una performance live ed una mostra permanente all’interno del Museo Riso di Palermo. Nell’Aprile del 2018 apre la Biennale d’arte “BIAS”, in anteprima nazionale, con la sua composizione Officium tratto da Schengen per Orchestra, Elettronica, Coro e danza eseguite alla Cattedrale di Palermo e al Teatro Massimo di Palermo.

Nel Luglio 2018 il suo progetto INSIDEOUT e le sue ,musiche tratte da Schengen album vengono eseguito al Teatro Massimo di Palermo. I suoi tre lavori discografici precedenti, “ BJM Archives” (2012), “BJM Glass Orchestra” (2013) e “Inverse Ep” (2014), “SCHENGEN” (2017) sono tutti editi da Iter-Research, label ONDE. Il programma di domenica 20 settembre MATTINA ore 10,00 appuntamento a Portella San Martino e risalita di Monte Caputo ore 11,00 visita del Castellaccio e della mostra fotografica ore 12,00 concerto di Rosellina Guzzo, arpa ore 13,00 discesa da Monte Caputo dal Sentiero Sud POMERIGGIO ore 16,30 appuntamento a Portella San Martino e risalita di Monte Caputo dal Sentiero Sud ore 17,30 visita del Castellaccio e della mostra fotografica ore 18,30 concerto di Mario Bajardi, violino ed elettronica ore 19,30 discesa da Monte Caputo dal Sentiero Ovest Per gli eventi di AlturEstival è necessaria la prenotazione alla mail prenotazioni@clubalpinosiciliano.it o al numero +39 3319416640.

La quota di partecipazione è 5 euro.

Gallery