All’oratorio salesiano Villaurea la festa di Don Bosco

E’ tempo di definire gli ultimi dettagli per i giovani volontari e gli educatori tutti dell’Oratorio Salesiano Villaurea di via Domenico Savio, 4 che stanno lavorando sodo oramai da varie settimane per preparare la festa di Don Bosco che sarà celebrata martedì 31 Gennaio 2023. Sarà ancora festa per tutti,dai ragazzi appartenenti alle attività interne dell’Oratorio nonchè della Polisportiva Giovanile Salesiana; deve essere un momento di festa per tutti. Un programma ben dettagliato e curato dal Centro Giovanile Salesiano Villaurea di Palermo in forte sinergia con il Cnos Fap Palermo.

Tanti i momenti di condivisione fraterna all’interno del ricco programma,iniziando da Lunedi’ 23 con un bel momento sociale-sportivo si inizia infatti nel pomeriggio con le gare della Don Bosco Cup e poi seguira’ la proiezione del film “Don Bosco” per gli allievi Cfp. A seguire Martedi’ 24 vi sarà la presentazione della Strenna 2023 dal Rettor Maggiore per tutta la Comunità Educativa Pastorale, mentre nei giorni 26,27 e 30 sara’ la volta del Triduo per gli allievi CFP. Sabato 28 bel momento di aggregazione per i ragazzi dei Gruppi formativi dell’Oratorio che trascorreranno una serata di fraternita’ e inoltre potranno seguire il film “Don Bosco”.

Domenica 29 è il Don Bosco day con una bella giornata di festa per i gruppi formativi e la PGS, mentre Lunedi’ 30 saranno disponibili le Confessioni per il CFP e dalle ore 20 la Veglia cittadina di Don Bosco, un momento importantissimo di meditazione e preghiera per la MGS e la Famiglia Salesiana. Martedi’ 31 sara’ il grande giorno della Festa di Don Bosco che iniziera’ gia’dal mattino con la Santa Messa per gli allievi ed ex allievi del CFP,a seguire un bel momento di ristoro con una prelibata e gustosissima merenda e poi spazio alle finali della Don Bosco CUP. Nel pomeriggio la sfilata dei tamburini e giocolieri “Trinacria” per le vie del quartiere Perpignano,seguira’ uno spettacolo di fuoco in Oratorio e infine un momento solenne alle ore 19 con la concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. REV.MA MONS. Corrado Lorefice,,arcivescovo metropolita di Palermo. Andrea Dieli-Area Comunicazione ASD PGS Villaurea.