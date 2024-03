Giornata dei Beni Culturali Siciliani, aderisce anche il Comune di Alia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giornata dei Beni Culturali Siciliani. Anche il Comune di Alia, quest' anno, accoglie e promuove l'iniziativa in memoria di Sebastiano Tusa, l'archeologo e assessore regionale dei Beni Culturali tragicamente scomparso nel 2019, nel disastro aereo avvenuto in Etiopia. Domenica 10 marzo i siti culturali di Alia, Parco Suburbano della Gurfa e Mu.Ci.A - Museo Civico, saranno aperti e fruibili gratuitamente al pubblico.

"Il nostro obiettivo - si legge in una nota - è quello di promuovere il patrimonio culturale della cittadina madonita, attraverso il ricordo dell'operato dell' archeologo e nella condivisione della sua visione dei beni culturali come strumento di crescita territoriale". Per info e prenotazioni rivolgersi all'ufficio di informazione turistica (0918219528-3248418588)