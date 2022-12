Da X Factor sorpresa di Natale all'hospice del Civico, Alessio Selvaggio canta per i degenti

Regalare un sorriso ai pazienti del reparto hospice dell'ospedale Civico. È quello che hanno voluto regalare i consiglieri della IV Commissione del Comune, che ieri pomeriggio hanno organizzato un momento di condivisione con i due artisti palermitani Alessio e Vittorio che hanno cantato e coinvolto i pazienti cercando di regalare loro un pomeriggio di spensieratezza. "Nel nostro piccolo - dichiara il presidente della Commissione, Salvo Imperiale -, abbiamo deciso di organizzare questo evento per stare vicino a chi soffre, un momento gioviale per chi si trova ricoverato in ospedale in questi giorni di festa, con l'auspicio che presto possano essere dimessi".

Il duo “Alessio e Vittorio” nasce dieci anni fa, affermandosi tra la movida palermitana e svariati eventi privati. Il duo è composto da Alessio Selvaggio e Vittorio Massei. Alessio, classe ‘94, cantautore,ha alle spalle esperienze a “X-Factor 12” e “All together now 2020”. Pubblica diversi singoli inediti, trasmessi in radio. Nel settembre del 2022, si esibisce a Lampedusa, nel suo primo concerto. Recentemente si è esibito ad Avezzano, durante lo spettacolo “Magie di Natale” con testimonial Lino Banfi. Vittorio, classe ‘82, cantautore polistrumentista, durante la sua carriera pubblica due singoli inediti e diverse cover, sulle piattaforme digitali.