Alessia Cannizzaro al Festival del Romance italiano con il suo nuovo libro

Emozioni e anticipazioni al Festival del Romance Italiano. La giornalista e scrittrice palermitana Alessia Cannizzaro presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo romanzo, "Amore infinito", un viaggio attraverso epoche differenti che celebra la forza di un sentimento senza tempo.

Giunto alla sua quarta edizione, il Festival ideato da Lidia Ottelli e dalla sua L.O. Agency, in collaborazione con l’agenzia di eventi Kinetic Vibe, si terrà a Milano, al Forum di Assago, il 16 marzo, e riunisce oltre 100 espositori tra autori e case editrici. Anche quest’anno si conferma punto di riferimento nazionale per il genere romance, con oltre 2.000 presenze annunciate. Tra gli autori presenti in questa edizione anche Erin Doom, autrice del bestseller Salani Il fabbricante di lacrime, Carrie Leighton, Rokia e A.J. Foster sempre della Salani, e L.F. Koraline della Newton Compton, solo per citarne alcune.

Reduce dal successo del suo bestseller "Without you", edito da Land editore, Alessia Cannizzaro è pronta a emozionare nuovamente i lettori con una storia che unisce mistero, romanticismo e colpi di scena. “Sono molto felice di essere presente a un evento che è diventato negli anni un punto di riferimento per autori e lettori del genere – precisa Alessia Cannizzaro -. Sono emozionata anche perché avrò l’opportunità di presentare in anteprima assoluta il mio nuovo romanzo, che uscirà nei prossimi mesi, e di conoscere molti dei lettori che in questi mesi mi hanno subissato di messaggi e commenti”.

La storia di Without you

Without you racconta la storia di Melissa Thompson, giovane agente dell’Fbi alla sua prima missione. Una missione che in realtà le servirà per scoprire qualcosa del suo passato. Rimasta orfana a 8 anni, i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite. Quella di Mel è una vita vissuta in solitudine, proiettata verso un unico obiettivo: trovare la verità. Ma non tutto andrà secondo i piani. Un imprevisto di nome Daniel le farà mettere in discussione molte delle sue certezze e le farà capire che vivere è un’altra cosa. La protagonista dovrà fare i conti con il suo passato e rimettere in sesto i cocci di due vite andate in frantumi, dovrà togliere via la maschera che ha indossato per 20 anni e fare i conti con le proprie insicurezze e con un disperato bisogno di normalità.

Il successo di vendite e su Amazon

Dopo essere entrato nella classifica Amazon delle novità più interessanti prima e dei bestseller dopo, oggi si conferma uno dei libri più apprezzati dai lettori.

Il nuovo romanzo in anteprima

Amore infinito racconta di un antico mistero e di un legame profondo in grado di superare i confini di spazio e tempo. “Sarà un viaggio attraverso diverse epoche, dai faraoni neri del Sudan ai giorni nostri, una sorta di finestra aperta su più mondi, da quello occidentale a quello indiano – spiega Alessia Cannizzaro – un inno alla purezza dei sentimenti, a quell’amore unico e profondo che va oltre ogni regola e oltre ogni convenzione sociale”.

In occasione del Fri2024, verrà distribuito un Qr code attraverso il quale sarà possibile leggere in anteprima assoluta e in maniera gratuita i primi capitoli del romanzo che uscirà nei prossimi mesi, sempre per Land editore, e sarà disponibile in tutti gli store online e nelle librerie. L’appuntamento è dunque per sabato 16 marzo al Festival del Romance italiano.