Alessia Cannizzaro al BukRomance Festival con il suo romanzo d’esordio "Without you"

La giornalista e scrittrice palermitana Alessia Cannizzaro sarà presente al BukRomance, il festival del romance che si terrà a Roma, a Cinecittà World, il 25 novembre, con il suo romanzo d’esordio "Without you", pubblicato da Land editore. Giunto alla sua terza edizione, il Festival riunisce oltre 100 espositori tra editori, autori e professionisti del settore e si conferma punto di riferimento per il genere romance nel centro-Italia. Tra gli autori presenti in questa edizione anche Erin Doom, autrice del bestseller Salani Il fabbricante di lacrime, e Mercedes Ron, autrice di È colpa mia, la cui trasposizione cinematografica è disponibile su PrimeVideo. Dopo la presentazione in anteprima al Salone internazionale del libro di Torino, dove ha registrato un clamoroso sold out, e dopo Una marina di libri e Il mare colore dei libri, per la Cannizzaro ora è la volta del BukRomance.

Il commento della scrittrice Alessia Cannizzaro

“Sono molto felice di essere stata selezionata per un evento così importante – precisa Alessia Cannizzaro - e anche emozionata di essere al fianco di autori di fama internazionale. Avrò l’opportunità di parlare del mio romanzo e di conoscere molti dei lettori che in questi mesi mi hanno subissato di messaggi e commenti. Festeggerò con loro il mio compleanno e non potevo chiedere di meglio”.

La storia di Without you

Without you racconta la storia di Melissa Thompson, giovane agente dell’Fbi alla sua prima missione. Una missione che in realtà le servirà per scoprire qualcosa del suo passato. Rimasta orfana a 8 anni, i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite. Quella di Mel è una vita vissuta in solitudine, proiettata verso un unico obiettivo: trovare la verità. Ma non tutto andrà secondo i piani. Un imprevisto di nome Daniel le farà mettere in discussione molte delle sue certezze e le farà capire che vivere è un’altra cosa.

Il romanzo è diviso idealmente in due parti, con una prima prettamente thriller incentrata sulla missione, e una seconda dedicata alla ricerca di sé. La protagonista dovrà fare i conti con il suo passato e rimettere in sesto i cocci di due vite andate in frantumi, dovrà togliere via la maschera che ha indossato per 20 anni e fare i conti con le proprie insicurezze e con un disperato bisogno di normalità.

Il successo di vendite e su Amazon

Dopo essere entrato nella classifica Amazon delle novità più interessanti prima e dei bestseller dopo, oggi si conferma uno dei libri più venduti del mese della casa editrice Land editore. “Sono tantissimi i lettori che dopo aver letto la storia mi cercano e mi contattano sui social per descrivermi le emozioni provate – racconta l’autrice – ed è una cosa che mi commuove sempre. Raccontando questa storia ho voluto descrivere un percorso di crescita e rinascita, ho cercato di regalare un’emozione, facendoli immergere nella storia della mia protagonista. E invece sono loro che continuano a emozionarmi”. L’appuntamento è dunque al 25 novembre al BukRomance Festival.