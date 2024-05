Al salone del Libro di Torino si presenta “Ammare”, dei siciliani Marrone e Messina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La “Vita immaginaria” è “quel territorio sorprendente e misterioso che diventa una mappa possibile del futuro” ed è anche il tema della ormai imminente edizione 2024 del Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà dal 09 al 13 maggio. La stessa “vita immaginaria” in cui nascono le storie che popoleranno gli oltre ottocento stand e i numerosi incontri del Salone del Libro. Difatti, sono proprio i racconti unici e originali che contraddistinguono il nuovo libro “Ammare“ scritto a quattro mani dai siciliani Roberto Marrone e Giuseppe Messina (Multiverso Edizioni). Gli autori, con il nuovo libro hanno voluto soffermarsi e descrivere un fenomeno assai complesso e ancora tutto da capire come quello dell’integrazione tra i popoli e per far questo hanno preso da esempio proprio la loro città natia, Mazara del Vallo, riconosciuta in giro per l’Italia come luogo culla della multiculturalità, primo porto peschereccio e città più a sud d’Italia, finestra sul Mediterraneo. Per rispondere alla domanda, quale sottotitolo del libro, ovvero se si tratta di “integrazione o convivenza nel Meditterraneo”, Marrone e Messina, oltre descrivere l’argomento attraverso propri studi, hanno voluto raccogliere e riportare delle storie particolari ed emozionanti di uomini e donne che in comune tra loro hanno proprio l’idea di una nuova “vita immaginaria” oltre quel Mediterraneo che li separa dal continente europeo.

“Ammare” (nel mare) è il luogo dove tutto ha inizio ma in dialetto siciliano ha anche un’accezione negativa che viene spesso utilizzata per enfatizzare una difficoltà ma, nello stesso tempo, nella parola c’è anche “amare”, presupposto indispensabile per ogni possibile e auspicabile futuro di convivenza e di pace. Tutto questo verrà affrontato durante la presentazione del libro “Ammare” in anteprima nazionale che si svolgerà il prossimo giovedì 09 maggio alle ore 15.00 nello stand della Regione Siciliana all’interno del Salone del Libro di Torino 2024. Oltre alla presentazione, dove a dialogare con gli autori sarà il regista Marco Tumbiolo e Rita Gianformaggio della Multiverso Edizioni, il libro sarà esposto per tutta la durata del Salone ovvero fino al prossimo 13 maggio. Una vetrina sicuramente importante, non solo per il libro in sé, ma per l’intero territorio siciliano.