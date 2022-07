Terapie assistite con gli animali, l'Aias Partinico ringrazia le poste per il sostegno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Aias di Partinico Onlus, tramite il presidente Grazia Attardo - insieme ai genitori di alcuni bambini che frequentano il Centro Specializzato in Taa/eea animali non residenti vogliono esprimere il ringraziamento per la generosità e sensibilità dimostrata da poste italiane con il sostegno al progetto “Giocando Impariamo con gli Animali."

"In un momento storico così intenso e incerto - dichiara Attardo - ricevere condivisione e vicinanza ci riempie il cuore. Vogliamo ringraziarVi perché grazie al vostro contributo, finalmente, anche nel nostro comprensorio si dà continuità agli Interventi Assistiti con gli Animali”, i quali sono una terapia complementare e non alternativa, volta pertanto ad integrare, rafforzare, coadiuvare le terapie accademiche normalmente effettuate per il tipo di patologie considerate, innalzando la qualità delle cure sanitarie (Autismo, patologie psichiatriche e del neurosviluppo, fisiche e sensoriali). Forse queste poche e semplici parole possono non bastare ma, l’Aias Partinico Onlus da anni è il “filtro” di molti genitori che vivono la disabilità dei loro figli quotidianamente, ed è grazie a gesti, come il Vostro, che non mollano e trovano la forza e la speranza di continuare a sostenere i loro bambini e accompagnarli verso un futuro migliore. Grazie di Cuore Partinico".