Agricoltura sostenibile: approfondimenti sulla salute del pianeta e delle persone a Villa Filippina

Il sabato mattina il parco Villa Filippina è luogo di incontro tra cultura rurale e urbana. Per tutto maggio la consueta manifestazione Contadini in Villa si arricchisce di momenti di incontro tra agricoltori, esperti e cittadinanza dedicati all’agricoltura sostenibile e al consumo critico. Sabato 14 e 21 maggio alle 10:30 insieme ai docenti e i dottoranti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo parleremo dell’impatto dell’agricoltura e delle nostre scelte alimentari sulla nostra salute e su quella del pianeta, sul rapporto tra agricoltura e cambiamenti climatici e sulla Politica Agricola Comune attualmente in fase di definizione. Venerdì 20 alle 19:00 un appuntamento speciale sarà dedicato all’alimentazione sostenibile.

La Chef della sostenibilità Bonetta Dell’Oglio ci dimostrerà come ridurre e riutilizzare gli scarti in cucina preparando un aperitivo anti spreco. A seguire degustazione. Programma degli incontri 07 Maggio 2022 10:30 Dalla biomassa e dai biorifiuti alla bioenergia ed al biofertilizzante Prof. Antonio Comparetti Foreste e cambiamenti climatici: come la gestione delle foreste contribuisce alla salute del pianeta Prof. Tommaso La Mantia La conservazione dei progenitori selvatici delle piante coltivate e delle piante selvatiche utili in Italia Prof. Gianniantonio Domina 14 Maggio 2022 10:30 La PAC futura e il ricambio generazionale: supportare i giovani in agricoltura Prof. Filippo Sgroi 21 Maggio 2022 10:30 Gli impatti dell’agricoltura e delle nostre scelte alimentari sulla nostra salute e sul pianeta Prof. Paolo Inglese

La partecipazione agli incontri è libera, ma è gradita la registrazione al seguente link: https://forms.gle/EB18EFWmr5CTDR6T9 20 Maggio 2022 – 19:00 Sostenibilità in cucina: come ridurre gli sprechi nel nostro quotidiano Dimostrazione di ricette anti spreco e degustazione con la Chef Bonetta dell’Oglio L’evento è gratuito e aperto ad un massimo di 40 persone. Prenota il tuo aperitivo anti spreco registrandoti qui: https://forms.gle/xMus1cSAf9WZ29fA9 Dove: Parco Villa Filippina Piazza San Francesco Di Paola 18, Palermo Per info: caterina.impastato@cesie.org Il ciclo di incontri “Agricoltura sostenibile: approfondimenti sulla salute del pianeta e delle persone” è proposto nell’ambito del progetto europeo Capperi, finanziato dal programma IMCAP dell’Unione Europe con lo scopo di informare cittadini e cittadine sulla Politica Agricola Comune, riflettere sul ruolo dell’agricoltura nella società di oggi e favorire scelte di consumo critico e responsabile. Gli incontri sono promossi dal CESIE, organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi Di Palermo e il Parco Villa Filippina.