Agostino Crisafulli racconta la sua incredibile vita al podcast Egoriferiti

Da bambino ha giocato col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche con l’eurodeputata e magistrato Caterina Chinnici. Da giovane ha avuto un breve flirt con l’attrice delle commedie sexy Gloria Guida, che a suo parere «veniva picchiata» dal compagno ufficiale. Da adulto ha litigato con Robert De Niro sul set del film “C’era una volta in America”. A tutto questo si somma l’amicizia con il pittore Giorgio De Chirico e l’avere venduto le sue giacche ad Arnold Schwarzenegger, ma anche alla famiglia Toyoda, fondatori del marchio Toyota. E non mancano anche i boss nella sua lista di conoscenze «Perché – racconta – ho accompagnato Bernardo Provenzano da un pellicciaio a Roma» da latitante. Per non parlare del rapporto personale con Sylvester Stallone. È l’incredibile vita di Agostino Crisafulli, attore e stilista, figurante e protagonista di fotoromanzi e film degli anni Settanta e Ottanta, al centro dell’intervista della puntata numero 30 di Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere. Agostino Crisafulli ha raccontato come, partendo da Palermo, si è ritrovato catapultato a Roma, nei set di quei film, tra il poliziesco e la parodia, che oggi vengono definiti “stracult”. Nel corso della puntata - dove si è parlato anche di Nino Manfredi, Michele Zarrillo, Lele Mora, Maria De Filippi, Federico Fellini, Francis Ford Coppola e Sergio Leone - è intervenuto anche il cantante de I cugini di Campagna Silvano Michetti, a conferma che le storie di Agostino Crisafulli sembrano tutte vere. L’intervista, registrata al Nauto di Palermo, ha visto anche la partecipazione del vignettista Lorenzo Pasqua, della consulente finanziaria Cristina Palazzolo e della banconista della gelateria Il signor di Carbognano Maria Rappa, anche loro impegnati a intervistare Crisafulli e a farsi carico dei suoi aneddoti.