Feste Archimedee a Siracusa, l'agenzia palermitana Blandi cura per il terzo anno la linea grafica

L'isola di Ortigia, patrimonio Unesco, si trasforma in un suggestivo scenario fra vicoli, piazze, chiese e templi. Festa per sognare e far sognare i giovani. Per un attimo non vogliamo pensare da adulti, ma da bambini. E ai bambini, con i loro occhi sognanti che brillano di quella gioia perduta, il Festival è dedicato.

L'agenzia palermitana Antonello Blandi cura per la terza volta, la linea grafica e la comunicazione per le Archimedee, il festival rappresenta l’evento siracusano che coniuga l’espressione artistica di cinema, teatro, danza, musica, letteratura e arte con la capacità di promuovere giovani e geniali talenti per dare voce alla loro arte. L’obiettivo è quello di attivare, promuovere e valorizzare i migliori estri giovanili del territorio e proporre questa rassegna come incubatore di esperienze scientificamente e artisticamente rilevanti, creando un connubio tra ricerca e creatività, ponendo l’attenzione sulle capacità di un giovane soggetto di trasformare l’idea, il genio, l’estro, in un’opera.

Ogni anno vengono costituite delle sezioni tematiche (teatro-arte-musica-danza-letteratura-scienza) in cui si presentano opere sperimentali che concorrono al riconoscimento del premio Feste Archimedee. Il premio sarà consegnato anche a personalità che si sono particolarmente distinte in ambito artistico, culturale, scientifico e politico per interventi a favore del mondo giovanile.