Palermo e Addiopizzo in un quiz tv negli Usa, concorrente risponde correttamente e vince 17 mila dollari

Risponde correttamente a una domanda su Addiopizzo e si aggiudica una puntata del popolare quiz televisivo americano "Jeopardy!", in onda sulla NBC dal 1964. Margaret Shelton, di Pittsburgh, nella trasmissione andata in onda ieri sera negli Usa si è imposta per il terzo giorno di fila, vincendo 17.200 dollari e portando le sue vincite totali a 58.200 dollari.

Nello show di giovedì 3 marzo, Shelton ha scommesso tutto il suo montepremi, mettendosi alla prova su una domanda su storia italiana e della mafia. Questo il quesito: "Pizzo significa estorsione di denaro, in quale città è nato nel 2004 il movimento Addiopizzo". La concorrente ha risposto correttamente "Palermo".