Dalla Sicilia il producer Achille G firma la sua hit: ecco "Una notte”, il suo nuovo singolo con Villabanks e Baby K

Il giovane producer multicertificato Achille G segna una delle tappe fondamentali della sua carriera con “Una Notte”, il suo primo singolo che vede la partecipazione di due nomi molto importanti della musica italiana: VillaBanks e Baby K; il brano è distribuito da ADA/Warner Music Italy. Una canzone che ha tutte le carte in regola per affermarsi come hit estiva e con tutte le potenzialità per essere annoverata come un’icona di questo 2024. Il brano è disponibile a partire dal 19 luglio. Il suono di “Una Notte” è coinvolgente, possiede il sapore e le emozioni tipiche della stagione estiva. Il beat del producer palermitano si amalgama alla perfezione con le voci di VillaBanks – con il quale Achille G ha collaborato già più volte – e Baby K, quest’ultima è un’istituzione quando si parla di hit che hanno a che fare con l’estate.

“Una Notte” non è una semplice canzone per essere ballata durante le calde serate estive, ma è capace di far vivere un sogno grazie all’alchimia che i tre artisti hanno formato. Non rimane che farsi condurre dalle note del nuovo brano disponibile ovunque dal 19 luglio 2024. Achille G è un producer palermitano nato nel 2001 che sta avendo la sua consacrazione nella scena rap nazionale dopo aver collaborato con alcuni artisti piuttosto rilevanti. A conferma vi sono le svariate certificazioni raggiunte grazie alle sue produzioni distintive, le quali gli hanno fatto raggiungere i suoi primi Dischi d’Oro e il suo primo Platino della carriera. Insieme al collettivo Southside Records, il quale ha sede nel capoluogo siciliano, di cui rappresenta l’asse portante, sta lasciando il segno nel panorama musicale italiano e anche oltre. Infatti, nell’ultimo periodo ha firmato alcune produzioni ad artisti internazionali. Non finisce qui, servendosi dei dati, Achille G nel giro di un anno ha subito un incremento di ascolti non da poco: passando dal 2022 con decine di migliaia di stream su Spotify, al 2023 dove è arrivato a superare i 100.000 ascolti mensili.

A oggi, Achille G, ha collezionato più di 170 milioni di streaming con tutte le sue produzioni presenti sulle principali piattaforme musicali. Il 2024 è un anno fondamentale per il giovane artista, in quanto a luglio esce il suo primo singolo, “Una Notte”, con VillaBanks e Baby K. Durante la sua carriera il producer siciliano ha prodotto brani ad artisti come: VillaBanks, Baby Gang, Simba La Rue, Vale Pain, Don Pero, 8blevrai, Beba, Big P, Enzo Benz, Russ Millions e ai rapper che compongono il collettivo Southside. Assieme ad alcuni degli artisti citati, Achille G ha raggiunto, come anticipato sopra, alcune certificazioni molto importanti: Disco d’Oro e doppio Platino con Don Pero per “Baby Mama”; un Disco d’Oro con Vale Pain ft. Neima Ezza “In Mezzo ai Guai” e, infine, fra gli ultimi traguardi raggiunti un altro Oro per la produzione di due brani che compongono l’album di VillaBanks dal titolo “VillaBanks”.