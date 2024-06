VIDEO | Dal braccio di ferro alla mongolfiera, al Conca D'Oro arrivano due giorni "A tutto sport"

Sabato 15 e domenica 16 giugno la piazza esterna del centro commerciale ospiterà le dimostrazioni delle associazioni sportive coordinate da Oxygen Group, la nota rete palermitana di palestre che compie 20 anni di attività. Star bene attraverso l'attività fisica. Sarà questo il filo conduttore di "A tutto sport!”, la manifestazione organizzata da Endas Sicilia, in programma sabato 15 giugno dalle 15 e domenica 16 giugno per tutto il giorno, al centro commerciale Conca d'Oro, in via Lanza di Scalea, a Palermo.

Nella piazza esterna sarà allestito un villaggio sportivo, con attività promosse da Endas Sicilia e coordinate da Oxygen Group, con la presenza di aree dedicate a workshop sulla salute e la prevenzione attraverso l’esercizio fisico. In programma dimostrazioni di varie discipline sportive. Spazio anche a momenti di spettacolo come la danza aerea e la danza del fuoco, al divertimento per bambini e famiglie con gonfiabili colorati e una grande mongolfiera sulla quale salire gratuitamente.

"A tutto sport!" è stata presentata oggi durante una conferenza stampa al centro commerciale Conca d’Oro alla quale hanno partecipato l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, il presidente di Endas Sicilia, Germano Bondì, e il direttore del centro commerciale Conca d’Oro, Devis Di Cioccio.

“Il Comune sostiene questa importante manifestazione che vede coinvolti un po’ tutti gli sport. L’amministrazione comunale sarà sempre al fianco sia delle associazioni sportive, sia degli enti di promozione sportiva per promuovere lo sport di base a tutti i livelli”, dichiara l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello.

“Continuiamo così un percorso già definito, condiviso, al fine di promuovere lo sport in tutte le sue declinazioni - afferma Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia - con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza a nuove abitudini e a corretti stili di vita”.

Il Conca d’Oro, di proprietà del Gruppo Zamparini e gestito dai consulenti Savills, conferma così la sua vocazione a essere piazza di intrattenimento, promozione dello sport e della socialità oltre che di shopping qualificato grazie ai suoi oltre 110 negozi e servizi. “Assicurare e rafforzare il legame prezioso tra il Conca d’Oro e i palermitani che ci scelgono ogni giorno, questo è il nostro obiettivo - dichiara Devis Di Cioccio, direttore del centro commerciale -. A tutti loro vogliamo proporre periodicamente anche eventi speciali quali nuove occasioni di visita e di esperienza della nostra galleria commerciale”.

Oxygen Group, da 20 anni a Palermo è sinonimo di fitness di qualità, con istruttori qualificati nelle varie discipline attivi in 5 sedi dislocate in città. “Il progetto di una famiglia - afferma Attilio Bondì, fondatore di Oxygen Group - che si amplia e cresce con uno spirito di squadra vincente: in questi 20 anni abbiamo interpretato il fitness come pratica salutistica, incontrando pienamente il concetto di benessere della persona. Lo sport è anche socializzazione, oltre che attività agonistica di alto livello dove Oxygen si distingue, tutt’oggi, con grandi risultati, grazie a uno staff altamente competente e specializzato nelle singole discipline sportive”.