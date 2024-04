A Petralia Soprana la seconda edizione del premio letterario Comet poesia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo straordinario successo della 1^ edizione, che ha visto la partecipazione di 176 autori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, torna a Petralia Soprana, per la sua 2^ edizione, il Premio Letterario Comet Poesia. Il concorso, rivolto ad autori di qualunque età e nazionalità, anche residenti all’estero, con opere inedite di poesia in lingua italiana, è promosso dall’Associazione Cittadinanza Attiva, già organizzatrice del Festival Comet Poesia. “Dato il grandissimo riscontro ottenuto lo scorso anno” – dichiara Agostino Messineo Alfiere, presidente dell’associazione e direttore artistico del Festival – “con la partecipazione di autori provenienti da tutte le regioni d’Italia e anche da Stati Uniti e Russia e la presenza nutrita di spettatori alla cerimonia di premiazione, ripartiamo con grande entusiasmo, consapevoli della forza comunicativa che solo la poesia è in grado di esprimere. Lo scorso agosto, alla cerimonia di premiazione, abbiamo avuto anche il piacere di avere come ospiti della nostra cittadina alcuni degli autori premiati, il che ha consentito loro, oltre ai premi, di poter apprezzare la bellezza unica e fascinosa che solo un paese come il nostro è in grado di offrire. Insomma, un motivo in più per conoscere la nostra realtà e per venirci a trovare a Petralia Soprana”. A giudicare le proposte poetiche una giuria tecnica composta da docenti, poeti e professionisti quali Vincenzo Pinello, Maurizio Padovano, Santi Cicardo, Daniela Li Puma, Veronica Vaccarella e Giuseppe Mario Gulino. La partecipazione alla 2^ edizione del Premio Letterario Comet Poesia è gratuita. Per il vincitore assoluto sono previsti una targa ed un premio in denaro del valore di 500 €. Il 2° e il 3° classificato, più eventuali premiati speciali, riceveranno una targa-premio. Il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato alla data del 31 maggio 2024. La cerimonia di Premiazione si svolgerà nel mese di agosto, nell’ambito dell’8^ edizione del Festival Comet Poesia. Il giorno, l’orario e il luogo di svolgimento saranno comunicati in seguito a mezzo stampa. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana. Partner l’Ass.ne Pro Loco e la piattaforma Visit Petralia Soprana. Per i termini e le modalità di partecipazione, è possibile consultare la piattaforma https://linktr.ee/cometpoesia.